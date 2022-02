Politica



Ferrovie, Sinistra con: "Necessario un salto di qualità nella mobilità"

martedì, 1 febbraio 2022, 13:37

"E' urgente un radicale salto di qualità nelle politiche e negli investimenti per la mobilità delle persone e delle merci" queste sono le parole di "Sinistra con" a seguito dell’intervista del direttore degli investimenti di reti ferroviarie italiane, Vincenzo Macello, riguardante i futuri progetti del gruppo ferroviario.

"Il quadro degli interventi sulla rete ferroviaria nel nostro territorio e nell’intera regione Toscana prospettato, in una recente intervista, dal direttore degli investimenti di rete ferroviaria italiana, Vincenzo Macello, evidenziano con chiarezza il radicale salto di qualità necessario nelle politiche di mobilità delle persone e delle merci" osserva Sinistra Con, in una nota.

"Il raddoppio e potenziamento della linea Pistoia-Lucca continua a registrare ritardi gravi ed inaccettabili: solo il tratto Pistoia-Montecatini è in esecuzione, seppure molto lentamente, e dopo anni dai primi impegni solo adesso è stata annunciata la presentazione del progetto definitivo per il raddoppio della Pescia-Lucca. Intanto si apprende che sono stati compiuti studi preliminari per il raddoppio ed il potenziamento dei collegamenti Lucca-Pisa e Lucca-Viareggio, mentre niente si dice per il necessario potenziamento della linea verso Castelnuovo Garfagnana."

"In una dimensione più ampia - continua Sinistra Con - sono confermati come strategici, ma anche in questi casi con tempi inaccettabili, il completamento del raddoppio della Pontremolese e la connessione con il porto di Livorno, entrambi fondamentali per il nostro territorio."

"E’ sempre più evidente che si tratta di interventi imposti dalla sempre più urgente svolta ecologica necessaria per far fronte agli sconvolgimenti climatici in corso, alle esigenze di modernizzazione del paese e, nello specifico, dell’area lucchese che ha bisogno, finalmente, di chiudere con logiche vecchie e superate come quelle degli 'assi viari'" afferma il gruppo lucchese.

"Economia, salute, qualità dell’aria, efficienza di sistema impongono che la priorità divenga finalmente davvero lo spostamento di crescenti quote di traffico di persone e merci da gomma a rotaia. Da subito bisogna costruire con ferrovie risposte concrete per ridurre almeno una quota degli oltre 3000 autotreni che ogni giorno fanno la spola tra le aziende cartarie del distretto lucchese ed il porto di Livorno."

"Gli interventi necessari per conseguire questo obiettivo devono allora diventare priorità nell’azione di governo a livello locale. E’ necessario che provincia, sindaci e consigli comunali, insieme ai soggetti economici e sociali del territorio, siano costantemente e fortemente impegnati su questi temi - conclude Sinistra Con - per sollecitare in tutti i modi possibili i livelli istituzionali nazionali e regionali e le ferrovie e controllare tempi e qualità della progettazione ed esecuzione dei lavori e per ottenere tutti i finanziamenti necessari."