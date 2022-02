Politica



I nuovi platani in piazza Napoleone saranno messi a dimora nel prossimo autunno

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:41

Per quanto riguarda la sostituzione con nuove piante dei platani abbattuti, colpiti da cancro colorato, in piazza Napoleone, l'amministrazione comunale si è dovuta attenere alle norme obbligatorie previste dal Servizio fitosanitario regionale. Non è stato possibile pertanto piantare immediatamente nuovi esemplari per evitare il rischio di nuova infezione. L'amministrazione ha già avviato con gli uffici periferici del Ministero della Cultura le pratiche per l'autorizzazione paesaggistica e archeologica necessarie ai nuovi impianti: infatti seguendo le indicazioni fornite dagli agronomi, dovranno essere scavare nuove buche profonde in un'area tutelata e, per non compromettere l'attecchimento delle piante, sarà necessario attendere l'autunno.