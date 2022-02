Politica



Il centrodestra risorge sull'asse Leone-Pardini?

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:10

di aldo grandi

No signori non è fantascienza e nemmeno una visione utopica della vita politica lucchese. In un mondo pieno zeppo di presagi distopici grazie a questo Governo di debosciati e distruttori, l'ipotesi che il centrodestra possa capovolgere la drammatica situazione in cui Elisa Montemagni per la Lega e Massimo Mallegni per Forza Italia - ma non da soli - lo avevano fatto piombare, è tutt'altro che un'ipotesi politica remota.

Al contrario. Diciamo pure che una eventuale alleanza tra Luca Leone e Mario Pardini potrebbe rovesciare clamorosamente i pronostici e dare, questo sì, uno scossone non solo e non soltanto al tavolo del centrodestra lucchese bensì a tutto il palcoscenico politico cittadino in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera.

Attenzione: Mario Pardini e Luca Leone hanno molto in comune e avrebbero ancora di più da guadagnare qualora si unissero in un fronte comune.