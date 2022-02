Politica



Inaugurata la prima sede elettorale "Francesco Raspini sindaco" in piazza Battisti a Ponte a Moriano in vista delle elezioni comunali 2022

sabato, 5 febbraio 2022, 19:37

di chiara grassini

Inaugurata la prima sede elettorale "Francesco Raspini sindaco" in piazza Battisti a Ponte a Moriano in vista delle elezioni comunali 2022.

"Essere qui stamani significa prendere un impegno per i prossimi anni e guardare la città dal punto di vista di chi è meno centrale e più periferico" ha esordito Raspini il cui obiettivo è riportare i servizi demografici nelle periferie e prestare maggiore attenzione ai più fragili e a chi è esposto alla marginalità.

Il politico di centro-sinistra pensa ad una Lucca che presenta le seguenti caratteristiche: moderna, giusta, unita e densa di opportunità. "Una città dove si può restare, scegliere di tornare, di trasferirsi e di viverci. Ma anche un territorio dove le aziende hanno la possibilità di investire e dare lavoro". Secondo Raspini Lucca dovrà essere vivibile, sostenibile dal punto di vista ambientale e che sia un modello di crescita e di sviluppo per i giovani.

Durante il comizio in piazza - che si è concluso con il taglio dei nastri della nuova sede -, erano presenti diversi sindaci della piana, alcuni consiglieri regionali e il comune di Lucca. Se la concretezza e la competenza sono elementi essenziali, anche l'impegno rispettoso verso 'le sensibilità di tutti' è importante.

"L'amore sincero per il territorio e per i sui cittadini si costruisce tutti i giorni con sacrificio, dedizione e presenza - ha affermato Francesco Raspini -. Non si dichiara con i post su Facebook np con le interviste e nemmeno con i tatticismi della politica".

Poco prima della fine del comizio è intervenuta l'assessore Chiara Martini che ha coordinato il percorso programmatico basato su un programma 2solido e concreto". I punti su cui lavorare per la Lucca del futuro sono otto:

1. Periferie e persone

2. Diritti, inclusione, famiglie e lavoro

3. Una città che promuove lo sport

4. Salute bene comune

5. Sviluppo, innovazione, mobilità sostenibile e infrastrutture

6. Lucca protagonista. cultura, promozione e grandi eventi

7. L'ambiente al centro8. Scuole e formazione: una città che impara