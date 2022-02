Politica



La campagna elettorale di 'Sinistra con' parte dalle proposte per la transizione ecologica

sabato, 5 febbraio 2022, 12:10

L'associazione "Sinistra con" parte dall'ambiente e dalla transizione ecologica per la campagna elettorale per la prossima primavera. E lo fa, puntando su una giovane amministratrice e attivista, che negli ultimi mesi si è guadagnata la ribalta nazionale: Emily Marion Clancy, neo vicesindaco di Bologna, e riferimento nazionale dei comitati dei giovanissimi, che da due anni chiedono in tutte le piazze, a fianco di Greta Thunberg, una rivoluzione in ambito ambientale per contrastare le cause e gli effetti dei cambiamenti ecologici.



La Clancy parteciperà mercoledì prossimo (9 febbraio), alle ore 18, all'iniziativa pubblica di "Sinistra con" dal titolo "Nuova energia a Lucca". L'appuntamento sarà online su piattaforma zoom: si può chiedere il link per partecipare inviando una mail a sinistracon@gmail.com, o telefonando al 3348061351. L'iniziativa sarà trasmessa anche sulla pagina facebook di Sinistra con Lucca e quindi visibile a tutti.



Emily Marion Clancy parlerà in particolare della buona pratica bolognese delle assemblee partecipative e deliberative sul clima e sull'ambiente; e Sinistra con illustrerà le sue proposte programmatiche su energia e clima per una svolta ecologica sul nostro territorio, capace finalmente di contribuire a contrastare i cambiamenti climatici.



A coordinare l'incontro sarà il capogruppo Daniele Bianucci: e ci saranno contributi di Maurizio Perna (che presenterà le proposte di Sinistra con, della biologa Arianna Chines (che ha contributo al progetto dei corridoi ecologici sugli Spalti delle Mura), del segretario della Cgil Lucca Rossano Rossi, della responsabile di Europa Verde Lucca Marta Glenda Lugano e dell'onorevole Paolo Fontanelli di Toscana Civica Ecologista.



"Milioni di ragazze e ragazzi, da due anni, scendono in piazza per ricordarci che il tempo per contrastare i cambiamenti climatici è scaduto - sottolinea Sinistra con - E ogni progetto per il futuro della nostra Città non può che partire che da un impegno assoluto in questa direzione, per provare a dare un contributo concreto e immediato, sul nostro territorio, di fronte ad un'emergenza ambientale che, se possibile, la pandemia del Covid ha reso ancora più evidente. La nostra associazione ha elaborato una serie di proposte per dar vita a quel cambiamento e a quella svolta rispetto al passato, che non è più rimandabile: buone pratiche e scelte e azioni concrete, che presenteremo durante l'iniziativa e sulle quali ci confronteremo per tutta la campagna elettorale, con l'obiettivo che diventino patrimonio comune della prossima amministrazione".