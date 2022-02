Politica



La Lega... 'piange' Luca Leone: "Era il nostro candidato ideale, ora scelgano altri noi vedremo cosa fare"

domenica, 6 febbraio 2022, 15:21

Il commissario provinciale del Carroccio Riccardo Cavirani manifesta il proprio rammarico per la decisione di Leone di abbandonare la sfida e annuncia che il partito non presenterà più alcun proprio candidato:

Per noi della Lega, Luca Leone era il nome che sintetizzava al meglio il nostro ideale di primo cittadino. La sua serietà l'ha dimostrata anche ora, visto che ha preferito evitare fughe in avanti per il bene della coalizione e dell'unità. A questo punto la Lega non propone e non proporrà altri nomi al tavolo del centrodestra.

Chiediamo quindi agli alleati che siano loro a proporre dei nomi alternativi: siamo disponibili a valutare le loro proposte con serietà ma senza bruciare nessuno sulla stampa. Noi non siamo per i veti incrociati ma per l'unità della coalizione, e il nome che metterà tutti d'accordo sarà ovviamente anche il nome della Lega. Come sempre il nostro movimento si metterà al servizio delle forze alternative alla sinistra con passione e generosità.