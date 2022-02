Politica



Licenziamenti San Ginese, Pci: “Fatti di gravità assoluta”

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:27

Negli ultimi giorni, 26 lettere di licenziamento sono state inviati ai lavoratori della latteria San Ginese, rilevata dal 2018 dalla sarda Arborea 3A. Anche la sezione Lucca e Valdiserchio del Partito Comunista Italiano torna quindi sull'argomento, dimostrando la propria vicinanza ai lavoratori ed analizzando la loro situazione.

"Ciò che sta accadendo alla latteria ex 'S. Ginese' è di una gravità assoluta per le modalità di disimpegno della nuova proprietà, la sarda 'Arborea 3A' - osserva il PCI in una nota -. Quest’ultima, al rilevamento del fallimento della CAPLAC avvenuto nel 2018, si impegnò a mantenere l’occupazione e la lavorazione di un prodotto di qualità del territorio. Ora la verità è venuta a galla: l’interesse era solo l’acquisto di un marchio conosciuto ed apprezzato e, improvvisamente, 26 famiglie sono state scaricate brutalmente."

"Purtroppo questa crisi aziendale è l’ennesima che va a sommarsi a tante altre che hanno come denominatore comune l’acquisizione del marchio e/o la delocalizzazione delle attività senza che le comunità locali, le pubbliche amministrazioni o il governo possano opporsi in modo determinante. A farne le spese sono sempre i più deboli, i lavoratori, che dopo anni di dedizione e acquisizione di professionalità, si trovano senza un futuro" tuona il gruppo comunista lucchese.

"Apprezziamo il pronunciamento delle amministrazioni pubbliche a favore dei lavoratori coinvolti - continuano - occorre però essere consapevoli che le stesse forze politiche che governano le amministrazioni locali sono presenti, e non da poco, al governo della nazione e finora non sono intervenute sufficientemente per contrastare la delocalizzazione o l’acquisizione di un marchio per meri interessi di lucro. Da parte di molti politici si invocano, ogni volta, leggi e normative nuove, in grado di porre un argine a speculazioni di questo tipo, dove alcune aziende ottengono aiuti e facilitazioni pubbliche, allo scopo di mantenere determinati insediamenti produttivi sul territorio e poi se ne vanno per il loro tornaconto economico."

"Il Partito Comunista Italiano, da sempre vicino alla classe lavoratrice e contro ogni forma di delocalizzazione, si schiera con i lavoratori in lotta e chiede a tutti ed in particolare al governo nazionale di intervenire per risolvere questa anomalia - concludono le sezioni comuniste di Lucca e Valdiserchio -. Chiedere solo l’attivazione del tavolo di crisi o dare la solidarietà non basta. La politica seria ed incisiva deve essere lungimirante prevenendo i problemi e non limitarsi a piangere sul latte versato."