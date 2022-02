Politica



'Lucca consapevole' ancora in piazza contro la dittatura igienico-sanitaria e il Green Pass

sabato, 5 febbraio 2022, 22:03

Le manifestazioni di dissenso alle normative per la prevenzione della diffusione del Covid, continuano ad essere assai numerose. Oggi, 5 febbraio, a Lucca, presso il Caffè delle Mura, manifestazione di Lucca Consapevole.

Il portavoce Massimiliano Marchi ribadisce che non si tratta di una manifestazione no Vax, ma no super green pass e per una scelta consapevole del vaccino, senza discriminazioni e obblighi, come quello recente, esteso ai cinquantenni.

Lucca Consapevole, inoltre, annuncia una grande movimentazione regionale il 12 febbraio a Firenze: "Invitiamo anche i vaccinati che non fossero d'accordo con le misure - dice Marchi - questi obblighi non sono misure sanitarie, ma strumenti di controllo sulla pelle delle persone".

Foto Ciprian Gheorghita