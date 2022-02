Politica



Mentre il centrodestra dorme, Raspini è già sul campo

lunedì, 7 febbraio 2022, 16:14

Un programma partecipato e che rispecchi il sentire e la visione del cittadino, nel quale ogni persona possa ritrovarsi e riconoscersi. Questa la volontà di Francesco Raspini, candidato sindaco per le elezioni comunali Lucca 2022, che dopo la partecipata e riuscita inaugurazione di sabato scorso della prima sede territoriale di Ponte a Moriano, dà il via oggi al percorso programmatico. Un percorso che si snoda in otto idee fondamentali, capisaldi attraverso cui dipanare l'intero documento di programmazione, e che chiamerà a raccolta tutti i livelli della comunità lucchese: singoli cittadini, associazioni, professionisti, esperti in materia, sindacati, operatori commerciali, culturali, sociali e sportivi e tutti coloro che vorranno portare il proprio contributo.

"Sarà un percorso aperto - spiega Raspini -, capace di accogliere sensibilità e contributi diversi. In questo senso rispecchierà molto la struttura della coalizione che mi sostiene, che è già larga e intenzionata ad allargarsi ancora. Il programma si snoda su otto idee

a cui corrispondono altrettanti tavoli: ogni tavolo ha un/una coordinatore/coordinatrice di riferimento che si metterà direttamente in collegamento con i partecipanti ai tavoli stessi. Con la partenza del percorso programmatico parte anche la campagna elettorale in mezzo ai cittadini, casa per casa e sul territorio: saranno incontri online e incontri di persona, ci saranno assemblee pubbliche (una per ogni circoscrizione) e appuntamenti dedicati ai singoli paesi e alle singole frazioni. Il tutto con l'obiettivo di mettere al centro le persone, i loro sogni, le loro necessità, la loro voglia di partecipare e sentirsi parte di questo progetto per Lucca. Avremo la possibilità nei prossimi 10 anni di utilizzare le risorse che arriveranno per migliorare il nostro territorio: per renderlo più moderna, per aprirlo all'innovazione e allo sviluppo, per metterlo sempre più in connessione con ciò che di bello accade nel mondo. Un territorio dove i ragazzi abbiamo la possibilità di restare (senza essere costretti ad andarsene per costruire il proprio futuro); un territorio capace di costruire politiche con gli occhi, prima di tutto, di chi sta ai margini ed è più fragile; un territorio che possa finalmente offrire opportunità per tutti".

Le otto idee attraverso cui, con il supporto della coordinatrice del percorso programmatico Chiara Martini, verrà costruito e scritto il programma elettorale per Lucca 2022 sono: periferie e persone (tavolo 1); diritti, inclusione, famiglie e lavoro (tavolo 2); una città che promuove lo sport (tavolo 3); salute bene comune (tavolo 4); sviluppo, innovazione, mobilità sostenibile e infrastrutture (tavolo 5); Lucca protagonista: cultura, promozione del territorio e grandi eventi (tavolo 6); l'ambiente al centro (tavolo 7); scuole e formazione: una città che impara (tavolo 8).

Per costruire il programma elettorale per Lucca 2022, i cittadini possono scegliere uno o più tavoli a cui partecipare scrivendo un messaggio con i propri contatti al numero WhatsApp 333.7810947 oppure all'email raspinisindaco@gmail.com.