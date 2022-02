Politica



"No alle elezioni spostate a settembre e stop agli avventurieri"

domenica, 6 febbraio 2022, 11:50

di Roberto Panchieri

Gira voce che nella loro chat alcuni sindaci starebbero provando a spingere l'ANCI a chiedere al Governo di spostare a settembre le elezioni comunali previste alla normale scadenza per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Poiché non possono tirare in ballo la Pandemia, visto che si è votato alle Suppletive romane, che il pubblico va allo stadio, che a Viareggio la gente riempirà i viali del Carnevale, questi signori (si fa per dire) troverebbero come scusante la predisposizione del materiale per avere i finanziamenti del PNRR.

Se questo è il motivo, perché allora non chiedere la abolizione di tutte le elezioni fino al 2026? Chiedere, cioè, la sospensione della Democrazia? Se tutto ciò rispondesse a verità, si tratterebbe di un vero e proprio tentativo di colpo di mano, una operazione vergognosa, alla quale tutti i sinceri democratici si dovranno opporre.

Ringrazio, nel frattempo, il sindaco Tambellini per avere espresso la sua piena contrarietà. Abbiamo bisogno di persone serie alla guida delle istituzioni, a cominciare da quelle comunali.

Non c'è bisogno di avventurieri pronti a cercare di piegare i percorsi democratici alle loro personali convenienze. Per questo pronunciamo un grande e sonoro NO al tentativo fraudolento in atto.