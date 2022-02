Politica



San Ginese, Fantozzi (FdI): "Nei prossimi giorni incontreremo i lavoratori"

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:09

"Sulla vicenda dei licenziamenti alla San Ginese di Capannori e della tutela del marchio storico non molliamo, la porteremo in Consiglio regionale e, grazie ai nostri esponenti nazionali, in Parlamento. Nei prossimi giorni incontreremo i lavoratori dello stabilimento del Compitese per stare al loro fianco. Abbiamo già chiesto una convocazione urgente della Commissione regionale Sviluppo economico, dove invitare amministratori locali e rappresentanti sindacali" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico.



"Siamo al fianco dei lavoratori che hanno proclamato lo stato di agitazione e faremo tutto il possibile per aiutarli. Vengano subito messi in campo sostegni per i 26 dipendenti, hanno bollette e mutui da pagare, dietro ad ogni lavoratore c'è una famiglia che da alcuni giorni è in preda alla'incertezza. Li incontreremo presto. Alcuni lavoratori hanno anche un'età che li rende difficilmente collocabili sul mercato, con difficoltà a riciclarsi in altri settori produttivi" ricordano il consigliere provinciale e capogruppo in consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini, ed il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, Paolo Ricci.