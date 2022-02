Politica



Si inaugura la prima sede territoriale di Francesco Raspini

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:37

Si inaugura domani, sabato 5 febbraio, la prima sede territoriale di Francesco Raspini, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali Lucca 2022. Appuntamento alle 11.30 nella piazza di Ponte a Moriano: una scelta non casuale quella di partire dalle periferie; un'occasione per incontrarsi, aprire quello che sarà uno spazio fisico di condivisione a disposizione della cittadinanza e avviare il percorso che porterà alla costruzione del programma elettorale. Un programma che, così come più volte espresso dal candidato Raspini, dovrà chiamare a raccolta proprio i cittadini, per immaginare insieme il futuro della città.

Per prendere parte al percorso per la definizione del programma elettorale o per essere coinvolti nelle iniziative e nelle attività della campagna elettorale, è possibile scrivere a questi contatti: raspinisindaco@gmail.com; numero Whatsapp: 333.7810947.

L'inaugurazione di domani è il primo appuntamento del calendario di incontri che animerà l'agenda di Raspini nelle prossime settimane: un tour casa per casa, frazione per frazione, quartiere per quartiere per incontrare le persone, ricevere suggerimenti, segnalazioni o necessità e illustrare le idee che consentiranno a Lucca di compiere ulteriori passi avanti.