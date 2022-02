Politica



SìAmoLucca lancia il nuovo sito: "Dalla parte dei cittadini, pronti a nuove sfide"

giovedì, 3 febbraio 2022, 12:51

Sempre più presenti, oltre che nella politica attiva all'interno delle istituzioni e sul territorio, anche nelle piattaforme digitali. La lista civica SìAmoLucca annuncia che è on line il sito internet del movimento, attraverso cui i cittadini potranno interagire facendo segnalazioni e seguendo le battaglie del gruppo.



"Il coraggio delle idee ci ha sempre contraddistinto, e vogliamo proseguire così, considerando che quest'anno avremo di fronte un appuntamento decisivo come le elezioni per eleggere il nuovo sindaco - si legge in una nota -. Una determinazione che da un lato è stata la nostra arma vincente, e dall'altra ha fatto chiarezza una volta per tutte su chi fosse disponibile a continuare un percorso sulla base di precise regole: studiare gli atti, fare proposte, dire no a qualsiasi forma di trasformismo, mettere l'anima e il cuore nel continuare a combattere il metodo e i contenuti con cui Lucca è stata amministrata negli ultimi dieci anni".



La nascita del sito internet www.siamolucca.com, secondo la lista civica, testimonia dunque la rinnovata voglia di proseguire nella sfida, con la spinta a crescere ed elaborare piani di azione per lo sviluppo di centro storico, periferie e frazioni. "Andiamo fieri di questo nuovo traguardo, che va ad aggiungersi agli incontri con le persone e al ruolo che svolgiamo dentro l'amministrazione, nella convinzione che tutti i mezzi sono utili per far sì che la gente senta vicinanza ai propri bisogni e si e possa fidare - prosegue SìAmoLucca -. Abbiamo a cuore l'interesse esclusivo della città, come dimostrato in questi anni di opposizione, e fra i nostri modi di far politica non rientra sicuramente quello di cercar "poltrone". Piuttosto siamo coerenti nello svolgere fino in fondo il mandato a cui siamo stati chiamati dagli elettori: cambiare idea è legittimo, ma è inconcepibile tradire il compito che è stato conferito dai cittadini, che ci hanno scelto per rappresentarli nelle istituzioni come alternativa a chi governa il Comune o ad altre operazioni di palazzo. Chi sposa altre scelte dovrebbe avere la decenza di dimettersi, e se non lo fa ne risponderà di fronte ai lucchesi. Comportamenti, questi sì, che aumentano la disaffezione alla politica di cui, paradossalmente, si fa paladino chi contribuisce ad alimentarla. Stare in SìAmoLucca è un privilegio e un'opportunità da cogliere".