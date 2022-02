Politica



Sicurezza, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "Solidarietà alle forze dell'ordine, a Lucca la percezione di sicurezza si è notevolmente abbassata"

domenica, 6 febbraio 2022, 23:16

"Esprimiamo solidarietà e sostegno alle forze dell'ordine finiti nel mirino di facinorosi dopo controlli antidegrado a Lucca. In città la percezione di sicurezza si è notevolmente abbassata a causa delle politiche portate avanti dalla Sinistra che non hanno messo la sicurezza come una priorità da perseguire per migliorare la vivibilità dei cittadini. Chiediamo al Governo interventi e di rafforzare i controlli nelle città" dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.