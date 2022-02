Politica



Via Vecchia Pesciatina a San Vito, Bianucci: “I cittadini chiedono controlli dei vigili e segnaletica stradale all’altezza dell’ufficio postale”

mercoledì, 2 febbraio 2022, 12:44

Prevedere controlli periodici da parte della polizia municipale e dotare di opportuna segnaletica stradale (luci, "occhi di gatti", markers stradali") la via Vecchia Pesciatina a San Vito, in particolare all'altezza dell'ufficio postale: un punto particolarmente denso di abitazioni, dove purtroppo le vetture transitano spesso a velocità sostenuta.

Lo ha chiesto, durante l'ultimo consiglio comunale, il consigliere Daniele Bianucci, presentando un'apposita raccomandazione alla giunta. La richiesta è partita da un nutrito gruppo di cittadini della zona, che a tal proposito nelle scorse settimane ha anche protocollato un'apposita petizione.

"Circa due mesi, assieme all'assessora alla sicurezza stradale Valentina Simi, che ringrazio per la puntuale disponibilità, abbiamo effettuato un sopralluogo in questa zona, accompagnati da un gruppo di persone del quartiere – spiega il consigliere Daniele Bianucci – I cittadini chiedevano controlli periodici da parte della polizia municipale e la collocazione di opportuna segnaletica stradale. Il tratto in questione è infatti caratterizzato dalla costante presenza di pedoni, ciclisti, bambini, ragazzi e persone in età avanzata. La situazione si è ulteriormente evoluta nel corso degli anni, ed ancor di più con l'apertura dell'ufficio di Poste Italiane molto frequentato quotidianamente, anche da anziani, il cui raggiungimento è reso altresì difficoltoso dall'assenza di una buona visuale nell'attraversamento della strada e della mancanza di marciapiedi. Da quel sopralluogo è nata anche una petizione molto partecipata, che i cittadini hanno protocollato agli uffici comunali. Occorre quindi fare il possibile per dare seguito alla richiesta: l'obiettivo primario che si vuole perseguire attraverso la collocazione di segnali stradali è quello di avvisare della presenza di persone che si trovano a transitare presso la zona e garantirne quindi la sicurezza e l'incolumità. La Via Vecchia Pesciatina, fra l'altro, per le sue caratteristiche di conformazione, si presta ad essere attraversata dai veicoli anche ad alte velocità".