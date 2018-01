Rubriche : lettere alla gazzetta



"A chi danno fastidio i gatti e le ciotole dove mangiano?"

domenica, 28 gennaio 2018, 14:04

di rossano micheletti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione-denuncia relativamente a presunti episodi di maltrattamento degli animali nella fattispecie i gatti:

Vi scrivo perché sono un paio di giorni che gli spazzini gettano le ciotole e scacciano i gatti delle colonie e a chi gli ha chiesto il motivo rispondono che glielo hanno ordinato i vigili.

Ora mi chiedo se è qualcuno che gli stanno sulle palle gli animali perché da quel che mi risulta gli animali delle colonie sono protetti e non credo che i vigili abbiano dato questo ordine. Detto questo mi auguro che questa cosa venga divulgata in modo che chi di dovere faccia in modo che non accada più.