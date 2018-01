Rubriche : lettere alla gazzetta



"A Davos i poteri forti decidono, e noi?"

mercoledì, 31 gennaio 2018, 11:35

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi dopo la 48^ edizione del meeting "Word Economic Forum" che si è tenuta a Davos e dove erano presenti i potenti del mondo.



"Nei giorni scorsi nella ricca Svizzera, in una città sommersa dalla neve di nome Davos, si è tenuta la 48° edizione del meeting "Word Economic Forum". Si sono riuniti i potenti del mondo... (circa 3000 invitati). quelli che decidono le sorti del Pianeta e dell'umanita' facendo eseguire le loro scelte ai governanti dei vari Paesi;



Il CLUB esclusivo della globalizzazione capitalista composto soprattutto da banchieri, speculatori finanziari, Amministratori Delegati di multinazionali, grandi imprenditori... lo hanno svolto per verificare e ristabilire le loro scelte economiche, finanziarie, commerciali, sociali, culturali... incaricando il FMI, il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il Presidente della Banca Mondiale, nonchè il Segretario generale della Nato, il Segretario Generale dell'Onu, e i rappresentanti delle varie istituzioni dei diversi continenti e Paesi.... di allinearsi..di essere funzionali alle loro scelte.



Hanno parlato di come creare "un futuro condiviso in un mondo fratturato" che tradotto significa: di come sostenere tutte le scelte del "libero mercato" in nome del profitto, ed il come gestire la transizione dei prossimi anni, verso uno sviluppo robotizzato che comporterà laudi profitti e tanta disoccupazione;



A Davos , non solo e' rmerso il controllo diretto del grande capitale... ma anche un confronto con gli interessatti a partire dai capi di stato presenti per riallineare in modo piu' omogeneo le scelte da fare... non solo in economia, ma anche all'ambiente ed alle scelte sociali... ed allora si capisce come mai, il Presidente degli USA Trump , al di la di alcuni balbettii contro il protezionismo USA ,. abbia pero' trovato un terreno fertile nel sostenere le sue politiche di massima riduzione delle tasse ai capitalisti, taglio della spesa pubblica a partire dalla sanita', spostamento della ricchezza dai poveri che dovranno diventare piu poveri ai ricchi che dovranno diventare più ricchi... ;



Queste politiche in Italia, vanno avanti da anni, ed oggi, perfino con le mutue aziendali... in sostituzione della sanità pubblica, e sono presenti in modo masiccio nei programmi elettorali della destra, ma anche nello schieramento renziano di centro sinistra...



Ecco quello che mi piacerebbe capire ma che non vedo con chiarezza, (i riferimenti sno vacui)se e' presente nei Programmi elettorali della sinistra alla sinistra del PD, la questione centrale della ridizione degli orari.... cosa si pensa di fare in merito agli orari di lavoro? c'è la volontà di fare una vera battaglia per ridurre l'orario di lavoro a 30 ore settimanali pagate 40? e realizzare lo slogan del "Lavorare Meno Lavorare Tutti? "