Rubriche : lettere alla gazzetta



Alberi abbattuti, la rabbia di una cittadina

venerdì, 5 gennaio 2018, 08:57

di paola ricci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, a firma di Paola Ricci, in cui si denuncia l'abbattimento degli alberi a Lucca, tra quelli già tagliati lungo il viale all'uscita di Porta S. Maria, e quelli che verranno potati in viale Carlo Del Prete.



Il primo giorno dell'anno, la vista degli alberi tagliati, lungo il viale all'uscita di Porta S. Maria, mi ha fatto salire la rabbia alle stelle, ma non quelle di natale. La sofferenza dell'impotenza, la mia nei confronti di chi decide senza chiedere, mi ha spinto a pensare a un'altra battaglia da combattere. Allora ho scattato foto ai caduti senza onore con il proposito di inviarle alla vostra redazione, accompagnate da una lettera rabbiosa. Volevo esporre il concetto che, come cittadina, mi ritengo proprietaria e responsabile anche degli alberi di questa città. Punto. E volevo sempre esporre il concetto che chi amministra dovrebbe informarmi prima di compiere atti che possano procurare danno alla comunità. Arrivata a casa, come tutti i coglioni italiani, mi sono arresa al pensiero che, tanto, non sarei riuscita a muovere niente di niente. E le foto sono rimaste nel mio cellulare.

Ora leggo, nello spazio della politica, “Dalla prossima settimana partono le potature ai tigli di Viale Carlo Del Prete”. E la mia rabbia si risveglia. Così, scarico le foto sul pc, pronta a vomitare un litro di veleno con questa mia lettera. Visto che l'Opera delle Mura si impegna così tanto per salvaguardare la salute e la sicurezza delle alberature presenti lungo i viali cittadini, perché non si impegna anche per la nostra salute? Prima o poi, a me, verrà un infarto in conseguenza a tutte le volte che ho dovuto piangere su alberi “ammazzati” sani. Non sto a elencarli tutti, basta solo ripensare al cimitero di Via Civitali! E perché, ora, da bravi amministratori, vengono fuori con questo annuncio? E quei poveri platani di Porta S. Maria? Perché sono stati abbattuti senza che nessuno potesse intervenire per salvarli? L'Opera delle Mura parla di un platano, ma io ne ho fotografati, se non ricordo male, almeno cinque! E dalle foto si può vedere benissimo che il male sta da un'altra parte. Dov'è la verità?