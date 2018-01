Rubriche : la casa dei sogni



Appartamento con servizio di portineria idoneo anche per uso ufficio

martedì, 23 gennaio 2018, 13:17

di essegi immobiliare

In zona circonvallazione, in un elegante condominio con servizio di portierato, in vendita un appartamento signorile in ottime condizioni di manutenzione sia interna che condominiale. Luminoso e situato al piano terzo e ultimo con ascensore.

Internamente si compone di ingresso, salone con ampio terrazzo, cucina abitabile con terrazzo di servizio, ripostiglio. Zona notte composta da camera matrimoniale, 2 camere doppie, wc e bagno.

Pavimenti in marmo di pregio.Subito disponibile. Richiesti €.270.000,00 trattabili







per info:

Essegi Immobiliare Srl

Viale Pacini 115

tel. 0583- 492604Email: info@essegi.lucca.it