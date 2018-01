Rubriche : lettere alla gazzetta



Basilica di San Romano, quando la vergogna supera lo sdegno

mercoledì, 10 gennaio 2018, 18:26

di gaia pellegri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, sia pure allibiti, queste immagini inviateci dalla gentile lettrice che è rimasta basita nel vedere cosa hanno appeso alle pareti della basilica di San Romano:

Gentile redazione,

Vi scrivo per segnalarvi il forte stato di degrado in cui si trova il complesso di San Romano. Sono abbastanza sdegnata da non trovare le parole con cui sono stati ridotti i muri perimetrali della chiesa e dello stato in cui versa la piazza. Questa è completo abbandono e una totale mancanza di controllo e vigilanza. Ahimé devo constatare che se questo era il decoro promesso del centro storico l'amministrazione e l'assessore stanno fallendo non poco nel loro intento. Direttore guardi le foto allegate e mi dica cosa debba pensare un turista e un cittadino.

Risponde Aldo Grandi: non so cara signora che cosa debbano pensare un turista e un cittadino, so, però, per certo cosa potrei e dovrei pensare io, ma, come lei sa, la Gazzetta ha già tanti guai di carattere giudiziario per aver detto ciò che pensa che, alla fine, preferisce lasciare spazio all'immaginazione di ognuno e, in questo caso, onestamente ce n'è da sbizzarrirsene.