"Direttore Piacentini: quando l'abito non fa il monaco"

mercoledì, 10 gennaio 2018, 09:06

di marco materassi

marco materassi



Leggendo l'articolo, come sempre un esempio di come si scrive, sull'uscita dal Cda della Carismi di Silvano Piacentini, del direttore, mi è venuto l'obbligo di scrivere due cose, che magari non sono come quelle che scrive Aldo Grandi, ma sono un'altra testimonianza, un altro spaccato di come si può vivere e interpretare un ruolo.



Conobbi il direttore, lo chiamo ancora così, Piacentini in occasione dell'inaugurazione della Gazzetta di Viareggio, un'occasione fortuita,eravamo seduti al medesimo tavolo, ma che segnò l'inizio di una grande e bella amicizia. Io, dirigente Monte dei Paschi appena licenziato, lui in procinto di accettare una scommessa, di rimettersi in discussione in una banca più piccola ma assai stimolante. Parlammo di tante cose, di banca, di mercato, di economia, e la cosa che mi colpì fu che non si sottrasse mai a nessuna domanda, dando sempre una risposta franca e sincera anche se talvolta scomoda: una rarità in un mondo dove spesso ci si nasconde dietro tante parole, magari in inglese, senza però mai dare risposte.



Ci rividemmo quando fui invitato per fare un articolo sull'inaugurazione della nuova filiale di Pietrasanta, in una location splendida, una piazza, dove artisti da strada, disegnatori di murales portavano la banca nella strada, in mezzo alla gente, una vera e propria fissazione del direttore.Seguì una cena molto ristretta, dove senza cravatta, in maniche di camicia, il tempo volò tra un aneddoto, una barzelletta troppo in fretta.



Qualche mese dopo, mio figlio disabile dopo un incidente in moto, mi chiese se conoscevo qualcuno che magari potesse aiutarlo a coronare un sogno: partecipare ai mondiali di surf per disabili in California. Mi venne subito facile pensare a lui, che nel frattempo era diventato direttore generale della Cassa di Risparmio di San Miniato. Una telefonata, due risate, poi una frase "fammi due righe, guardo cosa posso fare". Passano pochi giorni e mi arriva la risposta: va bene possiamo dare un contributo. Ci mettiamo d'accordo e in un giorno caldo di luglio il direttore arriva sulla spiaggia di un bagno di Marina di Pisa, dove ha sede l'associazione di mio figlio, abito blu, camicia bianca e cravatta, una vera tortura, le foto di rito con il logo della banca sulla tavola in partenza per gli Usa e poi l'abbraccio a mio figlio, come due vecchi amici.



Dodici mesi dopo, la situazione è cambiata, ora la Federazione di Surf paraolimpica c'è, e il mondiale è assicurato, ma ormai per Carismi non si può mancare di dare ancora una mano a chi insegue un sogno, accarezzando le onde. Solita scappata, tra un impegno e un altro, solito ora "infelice", solito caldo torrido e lui sempre giacca e cravatta, due foto, e mentre l'autista già scalda il motore, mio figlio gli strappa una promessa, la prossima volta ti voglio vedere su un sup. Lui sorride, mi dice sottovoce " basta che non mi fate un selfie".



Ecco ora che lascia quella banca per un incarico che mi auguro altrettanto stimolante, solo due parole, giacca e cravatta non sempre sono sinomino di formalismo e distacco, perchè l'abito non fa il monaco, e allora scusa se ti chiamo per una volta Silvano " che il vento ti sia lieve e ti accompagni".