"Elezioni, che tempo fa?"

martedì, 23 gennaio 2018, 23:36

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione del dirigente della Cgil Umberto Franchi sulle elezioni politiche del 4 marzo che punta l'attenzione sul lavoro, sulla discrepanza tra ricchi e poveri e sulla situazione delle donne nel nostro paese:



1) L' eguaglianza di Berlusconi.



I dati Oxfam ci dicono:

- che l'1 per cento della popolazione mondiale possiede il 99 per cento di tutta la ricchezza esistente e Berlusconi è tra loro;

- ma essi non si accontentano vogliono molto di piu' togliendo ai più poveri... così nell'ultimo anno l' 82 per cento della ricchezza netta e' andato nelle tasche dei ricchi Paperoni;

- mentre alla metà più povera del pianeta circa 3,7 miliardi di persone non solo non e' andato niente ma gli hanno tolto ulteriore stato sociale, servizi, diritti, impoverendoli ulteriormente;

- in Italia il 20 per cento degli italiani detiene il 66 per cento di tutta la ricchezza esistente ed il 60 per cento più povero si sparisce le briciole del 14,8 per cento della ricchezza nazionale e c'e' 1 per cento di italiani tra cui Berlusconi che supera di 240 volte il 20 per cento degli italiani ( circa 10 milioni di persone);

- MA Berlusconi su La 7 da Massimo Giletti, non è contento, vuole di più per sé... quindi propone la "Flat Tax (tassa forfettaria) un sistema fiscale non progressivo, ha detto che lui al governo ridurrà le tasse a tutti sulle loro entrate al 23 per cento... e così anche non pagherà più progressivamente fino al 70 per cento come gli tocca pagare oggi ...ma solo il 23 per cento... e così lui guadagnerà fior di miliardi... ma naturalmente sostiene che così nessuno evaderà il fisco (sic) e ci guadagneranno i poveri ( doppio sic) ma c'e' chi gli crede tra i poveri ?.??;

-purtroppo sì....I sondaggi elettorali dicono che la destra potrebbe prendere il 36 per cento ( e Salvini della Lega pur di fare il premier le ridurrebbe le tasse su gli utili al 15 per cento)...; IL M5S viene dato al 28 per cento, il Pd al 24 per cento, LeU al 6 per cento "Potere a Popolo" 1 per cento (sic) ... Ma sulla 7 hanno applaudito Berlusconi... e Giletti gli ha "leccato il cu…" guardandosi bene dal ricordagli le tasse pagate senza progressività sarebbe incostituzionale...



2) Le donne rapinate

- da una indagine condotta dall'ONU emerge che il piu' grande furto della Storia commesso in tutti i Paesi del Mondo , e' contro le donne che in media hanno salari e pensioni ridotte del 23% rispetto agli uomini, in Italia , a seguito delle grandi lotte fatte negli anni 70, si e' ridotti al 5,5 per cento;

- una rapina aggravata e continuata che secondo Anuradha Seth, consiglierà economica per lo sviluppo delle Nazioni Unite, per portare i salari alla parità con gli uomini ci vorranno almeno 70 anni;

- inoltre, questo fatto di sfruttamento odioso, vie a aggravato anche dal fatto che le donne che lavorano sono circa il 50 per cento contro il 76 per cento degli uomini;

- Attenzioni "padroni" ! le donne discriminate ... si stanno svegliando a partire dagli USA, dove a centinaia di migliaia scendono in piazza contro Trump e le sue politiche razziste, xenofobe, discriminatorie!!!

In Italia una volta si diceva "Pagherete caro, pagherete tutto!!" E il mondo gira...



3) Lavorare meno, lavorare tutti: La quarta rivoluzione industriale

- secondo la scuola superiore di S.Anna Pisa, tra 10 anni i posti di lavoro saranno dimezzati a causa della rivoluzione robotica industriale;

- le imprese ridurranno i costi del lavoro e guadagneranno di più...ci saranno nuove professioni che pero' non basteranno a mantenere l'occupazione...Che fare ?

- Poletti, ministro del lavoro dice che il processo va gestito in chiave positiva perché le tecnologie diminuiscono la fatica, ma non dice come gestire i processi...;

- Sacconi ex ministro del lavoro con il governo di Berlusconi, dice che i giovani dovranno abituarsi ad andare a friggere nei McDonalds,

- ma possibile che nessuno dica che l’unica soluzione è quella già fatta agli inizi degli anni 70 con la riduzione della settimana lavorativa da 48 ore a 40 ore a parità di salario e quindi , oggi che siamo in presenza della quarta rivoluzione industriale le ore vanno ridotte a 30 settimanali pagate 40?