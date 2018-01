Rubriche : il guercio



En curiosi i conigli, ma anco chi li governa!

martedì, 9 gennaio 2018, 15:30

Rieccomi qua! Pronto a fare nuove rivelazioni e a scrivere quello che gli altri non hanno il coraggio di dire. Sì, sono ancora io il vostro Guercio. Reduce da un paio di chili di troppo (colpa delle feste), ma la lucidità non l'ho persa. E neanche l'udito, sviluppato più che mai.

Sentite qua. Si insedia il nuovo consiglio provinciale, quello scaturito dalle elezioni di dicembre. Non conterà una mazza come quello precedente, sia chiaro, e il presidente Menesini continuerà a vendere il nulla facendosi fotografare con la fascia blu inaugurando anche i gambi dei tavolini, qualcuno però mi ha spifferato una curiosità. Pare che tra i nuovi eletti, ci sia anche un esponente della massoneria. Già, proprio come in consiglio comunale a Lucca. Insomma, uno a uno e palla al centro. Chi sarà? E avrà l'ardire di svelare la sua appartenenza ad una loggia, contrariamente a colui che siede sui banchi di Palazzo Santini? Chi lo sa.

Certo... che coincidenza strana. A proposito di casi singolari, udite udite, c'è chi è pronto a giurare che si sa già il nome del vincitore del bando indetto da Lucca Crea per nominare il nuovo direttore di Lucca Comics & Games. Ma come, direte voi, se è una selezione pubblica, per titoli ed esami, con un'assunzione per tre anni, prorogabili fino ad un massimo di altri due, è impossibile conoscere già chi avrà la meglio, sei i candidati ad aver presentato domanda sono tanti. Io voglio scommettere che sarà un ritorno, qualcuno che ha già ricoperto quell'incarico. Fantapolitica? Può darsi. Tutto trasparente? Vedremo. Alla "sentenza" manca poco. E non resta che attendere.

Ma a proposito di termini giudiziari, corre insistente un'altra voce. E cioè che un politico cittadino sia stato già raggiunto, o stia per esserlo, da un'avviso di garanzia. Per quale motivo? In merito a quale vicenda? Ah, saperlo. Dicono, però, che in giro ci sia una grande agitazione perché la notizia potrebbe venire presto fuori. Magari prima delle elezioni politiche.

Già, ma chi saranno i candidati lucchesi per un posto al Parlamento? Chi aveva qualche dubbio sul fatto che Stefano Baccelli sarà della partita, se li può fugare andando sul suo profilo Facebook. Fino a poche settimane fa postava ogni morte di papa, ora anche due volte al giorno. Ho un occhio solo e vi vedo male, eppure ho notato che In una delle ultime foto che ha pubblicato, si ritrae addirittura in primo piano con il nuovo taglio di capelli. "Eccessivamente hipster?" chiede ai suoi follower. Oioi, che vanesio. E poi, che vuole dire hipster? Sono dovuto andare a cercare su Wikipedia. Ed ecco svelato l'arcano: l'hipster è "una persona dedita a uno stile di vita fondato sulla libertà delle scelte e sulla riscoperta dell'interiorità individuale, un seguace di tutte le forme di cultura alternativa, che esprime la propria insofferenza delle regole". Sì, a tutte tranne che a quelle imposte dal Colle. Ma ci faccia il piacere!

Navigate navigate su internet e vedete se non è vero quel che vi dico. A proposito di navigate, anzi di imbarcazioni, anzi no, di remi: che fa il Santini? Si vuole candidare o no al Parlamento? Perché non si è ancora capito. Ed è vero che a Firenze, durante una cena, un esponente del Pd lo ha invitato a gettarsi nella mischia proprio contro i renziani del partito democratico? Infine TambIELLA. A parte che ci sono rimasto male per il fatto che (nonostante ora abbia tre addetti stampa) quest'anno non gli hanno nemmeno scritto il discorso di auguri di Natale che ogni anno rivolgeva ai cittadini, vorrei sapere il finale dell'ennesima telenovela del bradipo. Chi sono questi fantomatici imprenditori trovati dal sindaco per entrare nella Lucchese? Bah, l'olfatto l'ho molto sviluppato come l'udito... sento odore di bufala. Via giù, ne ho sparate anche troppe e mi sono stancato. Più vado avanti comunque, e più mi sono convinto di una cosa, che qui ci stanno prendendo tutti per il didietro. Però è anche vero, cari lucchesi, che... en curiosi i conigli, ma anco chi li governa!



P.S. scusate il vernacolo, ma io parlo come mangio. Voi pero'... svegliatevi!!! Alla prossimaIl Guercio