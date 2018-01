Rubriche : lettere alla gazzetta



"Fare un'informazione e una campagna elettorale corretta, sincera, trasparente e rispettosa"

sabato, 13 gennaio 2018, 22:28

di francesco lena

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione che è anche una sorta di appello rivolto da un nostro lettore di Bergamo e destinato alla classe politica in vista delle prossime elezioni per il Parlamento:

Ai partiti, ai movimenti, ai giornalisti, ai cittadini, si avvicinano le elezioni politiche. Vi rivolgo gentilmente un invito, fare un'informazione e una campagna elettorale corretta, sincera, trasparente e rispettosa.

Faccio alcune considerazioni e proposte per cercare di migliorare la nostra società, la nostra bella Italia, per Europa e per il bene comune.

1) Cari partiti e persone candidate a governare l'Italia, la moralità, nel nostro paese va messa al primo posto nella campagna elettorale, per combattere le mafie, la corruzione, l'evasione fiscale, la fuga di capitali all'estero, il caporalato, il lavoro nero.

2) Sanità, il servizio sanitario nazionale, vanno applicati a pieno i suoi principi universalistici, di uguaglianza di trattamento su tutto il territorio nazionale, e, siano applicati anche i suoi obiettivi, di prevenzione cura e riabilitazione. Vanno eliminati anche gli sprechi clientelari, su appalti di strutture servizi e convenzioni. Potenziare e migliorare la sanità pubblica, con interventi più efficaci ed efficienti per migliorare tutti i servizi e prestazioni sanitarie, superando le scandalose liste di attesa. Poi un tempestivo miglioramento dei pronto soccorso, per il superamento dei disagi di attese insopportabili per gli ammalati, per le automobili , parcheggi gratuiti negli ospedali, un forte potenziamento dell'assistenza domiciliare, infermieristica e sanitaria.

3) Istruzione e formazione scuole, qualcosa negli ultimi anni è stato fatto, però bisogna fare di più e meglio, portare la scuola dell'obbligo a 18 anni, più collegamento con il mondo del lavoro, la materia d'educazione civica obbligatoria, più preparazione degli insegnanti su problematiche specifiche, per gli studenti che hanno qualche difficoltà di apprendimento, dislessia e altre. Poi mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici e investire di più nella cultura, nella ricerca e per i nostri beni culturali.

4) Rispetto dell'ambiente, puntare a un piano casa per mettere tutte le abitazioni in sicurezza, da terremoti, frane, alluvioni e obbligo di avere un'assicurazione sulle calamita naturali. Fare un piano di prevenzione interventi mirati su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento dei comuni, per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente per evitare il più possibile, incendi, frane, alluvioni, favorire con incentivi economici, l'agricoltura delle nostre colline, montagne e zone abbandonate.

5) Sicurezza, in casa, sui posti di lavoro, sul territorio, nelle città e sulle strade, il valore della vita sia sempre la priorità nella programmazione di governo, dare più mezzi moderni, alle forze pubblic+he addette ai controlli, poi un centro unico di coordinamento e più preparazione, poi ci vogliono più controlli e fermezza nel far rispettare le leggi, i codici, le regole.

6) Lavoro, per i giovani e meno giovani, progetti nazionali e locali per favorire la creazione di posti di lavoro, per avere più lavoro e meno assistenzialismo, coinvolgendo associazioni, industrie , artigianato, commercio, sindacati e istituzioni a ogni livello.

7) Viabilità, vanno potenziati e migliorati i mezzi di trasporto pubblici, treni, metropolitane, poi il superamento dei grandi disagi dei passeggeri in particolari i pendolari, e abbonamenti agevolati.

8) Informazione, bisogna che le forze di sicurezza e di controllo e servizi segreti, mettano in atto velocemente una strategia per smascherare le notizie false, offensive nei confronti di persone, partiti e altre organizzazioni. Le falsità possono disgregare la società e la nostra convivenza civile, o addirittura la nostra democrazia italiana ed europea. Qui rivolgo un appello ai partiti, fate della campagna elettorale l'occasione per fare e dimostrare un' informazione bella, limpida, veritiera, onesta , trasparente, che parli dei programmi, dei contenuti, dentro una buona e sana politica. Avrete sicuramente più credibilità e più stima, da parte dei cittadini, credetemi la gente non ha bisogno di polemiche.

9) Ci sarebbe bisogno di introdurre un servizio civile obbligatorio in Italia, sia per le ragazze che ragazzi, per dare loro la possibilità, di fare esperienze di formazione di lavoro sociale e civile.

10) Un piano d'informazione educazionale per la prevenzione dell'uso di alcool e droghe, per portare i nostri giovani e meno giovani alla consapevolezza della tossicità e dei danni che provocano alla salute, alla vita, danni per la società, per le famiglie, favoriscono incidenti stradali, infortuni sul lavoro, conflitti interpersonali,e famigliari.

11) Un piano per avere più servizi sociali sul territorio, per le persone più deboli, più attenzione ai diversamente abili e anziani non autosufficienti, con migliori aiuti assistenziali ed economici in particolare a chi li assiste in casa, in famiglia, con assistenza domiciliare, infermieristica e sanitaria. Poi una preparazione professionale obbligatoria per le badanti. Questi e altri problemi che ho elencato la gente ha bisogno che vengano migliorati e risolti, per il bene dell'Italia, della società, per il bene di tutti i cittadini e per il bene comune.