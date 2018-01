Rubriche : verso le elezioni: - 35



Fornero sì o Fornero no? Il centrodestra in realtà corre diviso

domenica, 28 gennaio 2018, 20:43

di barbara pavarotti

Sono alleati, ma sono divisi su tutto o quasi. Inconciliabili le anime dei leghisti di Salvini, dei patrioti della Meloni e dei moderati di Berlusconi, che va a chiedere a Bruxelles la benedizione per tornare a governare l’Italia. Suscitando l’ira di Salvini, ovviamente, che giorni fa gli ha risposto: “L’Italia non ha bisogno di garanti, siamo una repubblica libera e sovrana che è stata calpestata dagli interessi di Bruxelles e Berlino. Quindi sono gli italiani a dover essere garantiti da questi”.

Poi c’è la questione premier. Berlusconi vuole Tajani, attuale presidente del Parlamento europeo (anche se dice di avere in serbo un paio di altri nomi), una figura che fa storcere il naso agli elettori sovranisti, che vedono l’Europa come la madre di tanti problemi. Salvini vuole se stesso, idem la Meloni.

E ora c’è il nodo della legge Fornero. Per le pensioni, dice Berlusconi, deve restare la quota a 67 anni, a cui derogare “solo in alcuni casi e con equità e per un periodo di tempo limitato”. Ma come, insorge Salvini, “via la legge Fornero è il primo punto del programma del centrodestra che abbiamo firmato tutti. Patti chiari, amicizia lunga. Con gli italiani ho preso un impegno, prima personale e poi come partito. La Fornero va cancellata. E’ una legge ingiusta, sbagliata, che porta povertà e disperazione nelle famiglie”.

Berlusconi intanto ha ricevuto il plauso dell’Elsa piangente, quella a cui uscirono le lacrimucce quando annunciò la riforma che avrebbe creato migliaia di esodati: “E’ un uomo saggio”, dice. Ma guarda un po’, prima a fine 2011, quando si insediò il governo Monti, con la Fornero ministro del lavoro, era la fonte di tutti i mali. Quella sera del 13 novembre 2011, quando si presentò al Quirinale per le dimissioni, la folla gli lanciava insulti e monetine, come a Craxi in tempi lontani. Fu festa di piazza con migliaia di persone a festeggiare l’addio del “più odiato fra gli italiani” e a salutare il governo dei tecnici, quello che avrebbe salvato l’Italia dal malefico spread. Ora che son passati anni, ora che, anche se lo spread si è abbassato, l’Italia è comunque alle prese con una disoccupazione feroce, ora che Berlusconi è tornato pappa e ciccia con la Merkel e coi vertici Ue, l’ex cavaliere è tornato una risorsa per i poteri economici e finanziari. Meglio lui di altri, è il ragionamento nelle alte sfere, meglio l’usato sicuro che il rischio di un’Italia che non obbedisce a Bruxelles.

Ok, ma come faranno costoro, i tre della santa alleanza in nome del centrodestra –Berlusconi, Salvini, Meloni - , ad andare d’accordo dopo il 5 marzo? Il dubbio è legittimo. Uno dei tre – o due dei tre – dovrà inevitabilmente tradire il proprio elettorato. I sondaggi, di cui non bisogna mai fidarsi, visti i casi Trump e Brexit, danno il trio unito vincente. Il problema però è che il trio sarà unito, e nemmeno tanto, solo fino al 4 marzo. Dopo saranno pasticci.

La frantumazione è già evidente dal basso, sul territorio. Alle regionali del Lazio, che si svolgeranno, come in Lombardia, il 4 marzo, insieme alle politiche, il centrodestra ha candidato il milanese di adozione Stefano Parisi, già trombato alle amministrative di Milano, uno che ha la pagina Wikipedia in dialetto milanese. Figuriamoci se nel Lazio lo voteranno. Parisi sembra purtroppo il simbolo di una coalizione che sta insieme senza uno straccio di idea in comune. Separati in casa fin dalla nascita.