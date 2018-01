Rubriche : m'imbarco anch'io



Giovanni Barco, un professore dal cuore grande così

mercoledì, 31 gennaio 2018, 12:27

di Amelia Del Mancino

Mi chiamo Amelia e ho 72 anni, vivo da sempre a Pietrasanta e con questo mio scritto intendo raccontare in modo molto semplice, ma concreto la mia storia e quindi la mia esperienza per far intravedere a persone che hanno i miei stessi problemi, una luce di speranza per migliorare la propria vita.

Era il settembre del 2014 quando per il tramite del passaparola sono venuta a conoscenza del professor Giovanni Barco.

Da circa venti anni tenevo sotto controllo il mio stato di salute legato alla funzione del termoregolatore che ero riuscita a gestire con una cura sostitutiva (la pillola) ma avrei dovuto smettere a breve perché i valori delle transaminasi si erano alzati troppo, il medico che vent'anni prima mi prescrisse la pillola non c'era più... ed io non avevo soluzioni dinanzi a me e mi sarei trovata nel giro di pochissimi mesi con tantissimi problemi in più e con una qualità della vita in rapido peggioramento, sempre più assalita da dolori articolari diffusi e problemi respiratori, così come è stato per mia madre che aveva il mio stesso problema.

Ma grazie a Dio venni a conoscenza del Prof. Barco, fissai un incontro e già dalla prima seduta iniziai con i trattamenti. Fu solo da lui che seppi quale fosse la diagnosi esatta sulla mia problematica: problemi legati al "termoregolatore". Ricordo ancora che dopo poche settimane mi sentivo "rinata", non sentivo più tutti quei fastidi e così ho potuto eliminare subito la cura sostitutiva e nel giro di un paio di mesi mi sono rientrati i valori con grande stupore senza tutti quei disturbi che avevo prima e con la temperatura corporea a livello giusto.

In questi anni ho visto quante persone ha curato con successo il Prof. Barco.

Oltre ad essere un ricercatore con competenza e professionalità è un uomo da un cuore grande, ha una grande umiltà ed umanità e proprio per questo oggi desidero rendere pubblico il mio ringraziamento al Prof. Barco e ai suoi collaboratori, perché da lui ho percepito subito una speranza di poter vivere ancora e, ad oggi, posso affermare che mi ha salvato la vita.

Grazie infinite Prof. Barco, grazie di esistere!