Rubriche : lettere alla gazzetta



"Giuliano Lencioni ha donato la musica a Lucca"

mercoledì, 17 gennaio 2018, 09:45

di andrea colombini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Andrea Colombini in ricordo di Giuliano Lencioni, storico commerciante titolare di Telerecord, il negozio di dischi in via S. Croce, scomparso all'età di 83 anni:



Ho passato giorni e giorni in quel negozio meraviglioso in via Santa Croce.



I sacchetti bianchi e rossi di Simonetti e Lencioni dischi erano una delle visioni più belle della mia gioventù e dell'età matura.



Il sorriso di Giuliano, la sua enorme competenza, la gentilezza, la disponibilità e l'amicizia erano uno dei motivi per cui, pur girando il mondo, tornavo a Lucca e ciò che avevo visto all'estero, lo compravo a Lucca.



Giuliano Lencioni fu per me il Caronte nel mondo del disco, dell'opera, del sinfonico. Mi ricordo ancora a 16 anni il primo LP Deutsche Grammophon, quegli oggetti meravigliosi fatti fi grandi fotografie cartonate, l'intestazione col riquadro giallo ed i tulipani dorati. La Quinta di Beethoven diretta da Karajan, nella edizione del 1976.



Fu il primo di tanti appuntamenti, prima col disco in vinile, poi col compact disc, poi col laser disc (oggetto vetusto ma splendido di cui conservo ancora circa 300 esemplari, a Lucca lo avevamo in tre credo, poiché gli impianti erano rarissimi e il dvd fece presto ad arrivare rendendo tutto obsoleto), poi appunto col DVD. E sempre Giuliano Lencioni fu la mia guida, il mio fornitore speciale, il mio detective. Poiché mi scovava in giro per il mondo tutte le incisioni storiche dei miei artisti preferiti, i grandi direttori della vecchia scuola, da Furtwaengler a Walter, da Knappertsbusch a KLeiber e Klemperer. E poi Karajan, di cui ogni novità, anche nelle etichette più sconosciute e rare, Giuliano mi mostrava con orgoglio sapendo che trovava in me un estimatore del suo lavoro straordinario.



Non era un negozio di dischi, era la bottega dei maghi venuta fuori da un romanzo di Harry Potter.



Facevamo spesso due giochi musicali in cui Giuliano mi riteneva imbattibile: entravo in negozio, c'era una musica in sottofondo e Giuliano mi chiedeva chi fosse non solo il compositore e il pezzo (quello era facile ,spesso) ma in molti casi pretendeva orchestra e direttore. E rimaneva stupito perché ci azzeccavo regolarmente, spesso dopo due o tre battute di ascolto.



L'altro gioco era più commerciale: Mi chiamava al telefono spesso, oppure quando ero in negozio, e mi chiedeva "andrea, un cliente ha visto la réclame taldeitali, c'è una musica che fa...(e canticchiava)...Che roba è?". E regolarmente gli dicevo il brano e lui soddisfatto accontentava un altro dei suoi numerosi ed affezionati clienti.



Ho comprato in quel negozio il 90% della mia sterminata discoteca/compatteca/videoteca, molti mi dicono la più grande della Toscana e una delle più grandi d'Italia, con quasi 30mila compact discs (tutti rigorosamente originali) e migliaia di vinili, dvd e laserdisc. Ma ogni volta, con Giuliano, era non solo un acquisto speranzoso e foriero di scoperte di nuove bellezze ma soprattutto l'incontro con un amico che ti accoglieva in quella tana splendida e ricca di cultura come un amico accoglie un altro amico nella sua casa, nel suo nido.



Rimase sempre sorpreso perché delle mie 4 incisioni preferite ne ho comprate tantissime copie, poiché volevo averne copie ovunque, in auto, in ogni casa, una di riserva in cassaforte. Il Wagner-Gala di Karajan con Jessie Norman (che spesso abbiamo riascoltato in negozio, godendo di quella incisione splendida), l'Ottava di Bruckner di Karajan a Vienna, un cd di musica inglese di Vaughan Williams (che è sempre stato uno dei miei giardini segreti: un anno Giuliano me lo regalò, ennesima copia, per Natale dicendomi che tanto lo avrei messo da qualche parte e lo avrei utilizzato sicuramente). E in fine un cd di musica di Lully per la corte del Re Sole, un cd che egli stesso mi caldeggiò dicendomi di abbandonare la "mia" Musica e di entrare in nuovi paesaggi. Aveva Ragione. Sapeva e conosceva non solo i gusti dei clienti ma anche le sensibilità di ciascuno.



E non mi dimenticherò mai che dopo ogni tournee a Vienna, dopo ogni concerto a Lucca, era sempre il primo a farmi i complimenti dicendomi che "in negozio" erano passati spettatori che avevano lodato le mie performances. E lo faceva sempre accogliendomi con un sorriso che ho sempre paragonato a quello di un padre, un padre musicale.



E proprio mio padre fu interprete di un allegro siparietto, mi pare nel 1986, quando, per la promozione in quinta superiore mi regalò un LP, mi pare il Requiem Tedesco di Karajan, il mio CENTESIMO lp. E mio padre, comprandolo e pagandolo a Giuliano, mi guardò e disse "Hai 100 dischi. Basterà adesso?". Giuliano rise di cuore sotto gli occhilaini piantati in cima al naso. Sapeva che ci saremmo rivisti almeno un altro milione di volte.



Lucca perde un grande commerciante. Io perdo un amico e mi mancherà. Le mie condoglianze alle figlie splendide. Che ora avranno un obbligo ancora più forte: quello di proseguire il meraviglioso e forse ora antiquato lavoro di Giuliano. Un lavoro che sarà, nell'era del digitale e della musica in web, obsoleto, ma che insiste a dare gioia immensa a tanti che amano la musica come la amo io e come la amava Giuliano.



Nemmeno 4 mesi il suo ultimo regalo: mi donò una litografia numerata, prodotta da Deutsche Grammophon, di un quadro di Eliette Von Karajan. COn autografo. E quella litografia preziosa è ora nel mio studio, orgogliosamente incorniciata. Mi disse "E a chi posso donarla se non a colui che ama Karajan come nessun altro?". E ancora una volta si dimostrò quel gran signore e quel caro amico che era.