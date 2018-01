Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il comune di Lucca ha concesso la cittadinanza onoraria ai figli di extracomunitari nati in Italia, ma qual è il senso?"

sabato, 13 gennaio 2018, 22:44

di eugenio p.

Riceviamo e pubblichiamo sia pure con ritardo per motivi tecnici e di ciò che scusiamo con il lettore, questa lettera inerente l'accoglienza all'immigrazione portata avanti dal comune di Lucca:

Egr. direttore,

ho letto che il comune (con la "c" minuscola deliberatamente) di Lucca ha concesso la cittadinanza onoraria ai figli di extracomunitari nati in Italia, attestato che di solito si concede per meriti particolari.

Ora io non so quali possano essere i "meriti" di questi ragazzi se non essere pedine di una cosa più grande e cioè lo "ius soli", cosa talmente amata dagli Italiani che probabilmente se ne ricorderanno nella cabina elettorale se mai ci saranno le elezioni.

Ora io pensavo ad un operatore ecologico che spesso la mattina presto vedo, con la schiena piegata perché ha dei problemi fisici che ancora lavora per raggiungere l'età pensionabile. Perché allora non concederla a lui che ha pagato sempre i contributi, le tasse e quant'altro fino all'ultimo centesimo e che ha avuto un'esistenza dignitosa ed onesta? Perché non concederla a chi soffre, agli anziani ai quali si dice sempre che non ci sono risorse comunali per loro e che hanno una pensione da fame, o a coloro che hanno avuto per tutta la vita dei lavori saltuari?

Invece no, per un disegno politico ( ma questa giunta c'è l'ha un senso umanitario ) che è quello voluto dalla sinistra e per giunta oscuro se non per avere i voti un domani di queste persone.

Io a fine novembre dovrò pagare le tasse e da cittadino onesto mi fa rabbia questa situazione di una giunta che riceverà se non sbaglio più di 40 milioni di euro per l'accoglienza di persone che si ubriacano, che girano in via Fillungo con le biciclette come se facessero una volata in una corsa ciclistica, che accattonano a più non posso.

Non voglio generalizzare ma questa giunta pensa solo a loro, ma agli Italiani in difficoltà niente.