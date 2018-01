Rubriche : la voce del Baralla oste di piazza



IMT, quando la socializzazione è di... eccellenza

lunedì, 22 gennaio 2018, 13:29

Finalmente la signora Giorgi , fiera e indomita fustigatrice di IMT avrà di che calmarsi. E dovrà ricredersi circa le spese sostenute dalla comunità lucchese per foraggiare questa scuola d’eccellenza che ce la invidiano in tutto il mondo: da Istanbul a Kabul, da Guamo a Ciciana.

Ora, a meno che la signora Giorgi non sia affetta da ottusa prevenzione negativa nei confronti di IMT, di fronte alla notizia appena diffusa da quel centro d’eccellenza non potrà che fare pubblica ammenda. La notizia è questa e la rendo paro paro per come è stata pubblicata: “IMT ha dato vita ad una squadra di calcetto”: testuale. Andate a verificare per avere la conferma.

I detrattori, quelli che non hanno perduto occasione pur di lanciare bordate di fango all’indirizzo di IMT sono accontentati: IMT c’è e gioca assieme a noi. Il torneo al quale i dottorandi di IMT si sono iscritti è dei più titolati e impegnativi: gli avversari si chiamano “Sette Bellezze”, “Volpini”, “ Nicche Nacche”, “Asma et Robur”, “Scamiciati di Picciorana” ed “Energumeni della Fratta”. Insomma la crema del calcio dilettantistico, il meglio che la nostra città e il suo territorio possano offrire.

Istruttive e lodevoli sono le motivazioni che il comunicato IMT ha recato per dare ragioni di questa benemerita iniziativa che si prefigge, così viene detto, di realizzare momenti di integrazione con l’ambiente lucchese e di favorire la socializzazione dei fortunati partecipanti ai corsi IMT con la nostra comunità. Cosa di meglio di una partita a calcetto per far conoscere Lucca e i lucchesi alle super intelligenze venute da tutto il mondo ad affinare i loro cervelli in via dei Fossi.

Signora Giorgi mi dia retta: lasci perdere IMT e si convinca, una volta per tutte, che una Greppia di quella fatta ce la invidiano anche a Ponsacco.

I benefici, diretti e indiretti, che la nostra città sta ricevendo dalla presenza di IMT non si possono disconoscere: innalzamento verticale del quoziente di intelligenza, garantito dalla numerosa presenza di partecipanti ai corsi IMT, consistente aumento del consumo di cibarie, severamente testate dagli esperti IMT che hanno anche il compito di monitorare i menù dei ristoranti locali, potenziamento dell’offerta musicale che adesso può contare anche sul Coro che gli allievi di IMT hanno appena formato. E’ questa un’altra delle geniali iniziative partorite dalla dirigenza di IMT, sempre spronata dall’obiettivo di creare momenti di socializzazione tra gli allievi che, si intende, altrimenti si annoiano e deperiscono.

Per celebrare una sì prestigiosa istituzione si attendono prossimamente a Lucca, in vista anche della scadenza elettorale, i ministri Fedeli e Madia. La prima terrà in San Francesco una lectio magistralis dal titolo: “Più meglio di così non si puole” e illustrerà agli studenti stranieri i corsi di insegnamento della lingua italiana. La seconda, nei locali di IMT, terrà una esibizione pratica su come si usa una fotocopiatrice e parlerà poi dei molteplici benefici del “copia e incolla”.

Alla prossima, che sono certo, non si farà aspettare.