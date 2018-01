Rubriche : lettere alla gazzetta



"Inps, disagi nell'accredito della pensione di mio padre"

venerdì, 5 gennaio 2018, 10:47

di fabrizio tonelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione, inviataci da Fabrizio Tonelli, su un disagio riguardante il ritiro della pensione di suo padre presso lo sportello Inps.



Buongiorno a tutti, oggi vi scrivo anche per una questione personale. L'Inps da ottobre non riesce ad accreditare la pensione di mio padre sul nuovo conto corrente bancario aperto a settembre. La pensione non arriva in banca e ogni mese devo quindi recarmi al front office Inps ma per ora senza soluzione. L'unica cosa che fanno è dichiarare l'insoluto e pagare con un ritardo di 15-20 giorni la pensione con un bonifico, invece di accreditarla in modo automatico. Di fatto se non risolvono il problema io ogni mese devo perdere una mattinata (ci sono code infinite) all'Inps.