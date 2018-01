Rubriche : lettere alla gazzetta



Cucine allagate all'ospedale? La segnalazione di un lettore

lunedì, 8 gennaio 2018, 15:50

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione chiedendo all'ufficio stampa della Asl una risposta in merito alle osservazioni poste dal lettore:

Sono bastate poche giornate di pioggia per allagare le cucine del San Luca al primo piano, ma niente trapela dalle mura del nosocomio. Tutto deve apparire perfetto, tutto deve funzionare ( o almeno deve apparire ) come gli 80 mila pasti annuali che l’azienda per contratto deve pagare al gestore per i prossimi 18 anni.

Si sono ostruite le condutture di scarico di lavaggio, in pratica devono rifare tutte le tubazioni degli scarichi della cucina e da lunedì 8 gennaio verranno servite stoviglie e piatti in carta in quanto non possono lavarle. Anche gli scarichi dei bagni di degenza che emanano odore di fogna sono un problema...