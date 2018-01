Rubriche



Salva il rospo? No, ingoialo!!! E va dove ti porta il cuore

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:47

di il guercio

Cari lettori del mio giornale preferito, tutto bene? Gazzettiane e Gazzettiani di tutta Lucca, ci siete? Vi state ammosciando? Ci penso io a tirarvi su? Pronti ad un nuovo giro di rivelazioni che nessun altro può proporvi? Attenzione perché c'è da sbellicarsi dalla risate.

Maremma impestata ragazzi, qui è passata sotto silenzio la notizia del secolo. Il Comune di Capannori sosterrà i volontari del progetto Salva il rospo che sono impegnati nel territorio comunale ad aiutare gli anfibi ad attraversare la strada senza essere investiti dalle auto, salvaguardando la riproduzione della specie. Non siamo su scherzi a parte, è proprio così! L'amministrazione fornirà loro la cartellonistica informativa e alcuni materiali, come guanti e secchielli. E' questa la priorità della giunta Menesini, andiamo bene!

Questo annuncio mi dà lo spunto per parlare davvero di rospi, ma non quelli che si incontrano lungo la viabilità, piuttosto quelli che siamo costretti a ingoiare. Partiamo dai lucchesi. Hanno disertato le urne per l'elezione del sindaco? Bene, ora ingoiano il rospo con l'aumento delle tasse da parte del sindaco TambIELLA e della giunta di centrosinistra, che ha deciso l'aumento del 5 per cento della tassa rifiuti e la stangata sulla tassa di occupazione del suolo pubblico. La Lucca buona sarà contenta, un po' meno quella cattiva.

Ma ad ingoiare il rospo, per altri motivi, sono anche i commercianti. Ebbene sì, la Confcommercio signore e signori ha fatto outing (o almeno una parte di essa). Prima annunciando in pompa magna che si sarebbe svolto l'incontro tra i propri associati e i candidati del Pd a Camera e Senato (ovvero Baccelli e Marcucci) poi facendo un clamoroso dietrofront. Ah come sono lontani i tempi in cui la più potente realtà economica cittadina sosteneva il centrodestra. A chi si deve la sterzata? Qualcuno mormora si debba al direttore Rodolfo Pasquini.

A proposito dell'accoppiata Marcucci e Baccelli, che il buon Stefano debba all'ultimo tuffo ingoiare il rospo e fare posto al ministro Lorenzin nel collegio uninominale di Lucca? Chi lo sa. Renzi pare aver fatto questa considerazione: se la Maria Elena Boschi può sollazzarsi sui monti dell'Alto Adige e di Bolzano, perché la Lorenzin non può fare altrettanto sul Colle e sui monti della Garfagnana?

Su un altro personaggio in vista e asceso su un trono da pochi anni, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Bartoli. il rospo (chi lo riteneva un moderato di centrodestra) l'ha ingoiato da tempo. A quanto sembra invece sta proprio convintamente dall'altra parte: non è un caso che qualche sera fa, al Grand Hotel Guinigi, avrebbe preso parte ad una riunione organizzata da alcuni renziani fiorentini, rivelatasi a senso unico contro Berluscon de' Berlusconi.

Un altro che ha dovuto ingoiare un rospo è Remo Santini. Dopo aver respinto qualche corteggiamento dei partiti (uno in particolare) per una candidatura nel collegio uninominale della Camera a Lucca (ma senza paracadute) è dovuto tornare a fare i conti brutalmente con la realtà locale. Un candidato al consiglio comunale nella lista SìAmoLUcca alle scorse amministrative, l'avvocato Claudio Palazzoni, ha accettato infatti l'incarico dal sindaco TambIELLA di rappresentare il Comune nella Fondazione Barsanti e Matteucci, diventando di fatto un suo uomo di fiducia. Il primo cambio di casacca colpisce dunque proprio l'ex candidato sindaco del centrodestra. Ma c'è di più. Pare che un secondo esponente della civica sia pronto ad abbandonare la nave... Chi sarà? Ah. saperlo.

E ancora, i Comics. Va avanti la selezione per individuare il nuovo direttore. Dopo le 93 domande arrivate e varie scremature, gli aspiranti sono rimasti in 14, impegnati proprio in questi giorni negli orali. Emanuele Vietina, ex responsabile che aveva salutato tutto andando a lavorare ad Amazon e che ora vuole ritornare, è nel gruppo ristretto rimasto a contendersi la poltrona. Il sindaco TambIELLA dovrà ingoiare il rospo di vederselo tornare?

Poi l'ex sindaco Pietro Fazzi. Che fine ha fatto? Tornato a tempo pieno a fare il promotore finanziario, ora si diletta parecchio su Facebook. Recentemente mette mi piace a Baccelli e ai comunicati della maggioranza di centrosinistra che governa Palazzo Orsetti. Anche lui ha cambiato bandiera ormai, tifa Pd. In questo caso però, dopo i rospi che ha ingoiato in passato, come biasimarlo se si diverte così contro quell'area politica che lui accusa di averlo rovinato?

Termino, però, come ho iniziato, con Menesin Menesi. Anche lui ha dovuto ingoiare un rospo: perché un magistrato, assolvendo il direttorissimo Aldo Grandi da una querela del gran capo della So & Co, Luca Rinaldi, ha di fatto ammesso quello che finora era stato smentito dai diretti interessati: ovvero che fra i due ci sono stati rapporti di lavoro. La verità viene sempre a galla, datemi retta...

Signore e signori, siamo arrivati al gran finale! Sapete quante ve ne dovrei rivelare ancora? Ma a bizzeffe! E allora tocca anche voi ingoiare il rospo. Dovrete aspettare almeno una decina di giorni.