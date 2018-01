Rubriche : pensieri rossoneri



Si è spenta già la luce...

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:41

di luca borghetti

Inutile negarcelo: qualcosa e più di un qualcosa si è rotto. Se per qualche sconfitta dicembrina potevamo accampare scuse sugli infortuni a raffica più qualche squalificato di contorno, ora non lo possiamo più fare, gli alibi sono terminati.

Come più famosi giornalisti han già ribadito, è l'atteggiamento complessivo di squadra che non va, è l'approccio svogliato e deconcentrato che preoccupa. Ci son giocatori e pure importanti che sono irriconoscibili, sembra la Lucchese di Baldini di un paio di stagioni orsono che non vogliamo nemmeno ricordare per quanto orrenda è stata.

A questo punto bisogna cominciare ad analizzare le eventuali cause del malessere e farlo con una società debolissima e poco presente è un'impresa. Non ci possiamo nemmeno permettere un esonero choc del mister, date le note difficoltà finanziarie, e pagare due allenatori. Solo le grandi e note capacità umane di Lopez e Obbedio possono toglierci dalle ambasce. Altre vie non ne vedo.

Certo è incredibile... sconcertano la rapidità e l'entità della caduta libera: a novembre la squadra era quinta e proiettata per un campionato interessante, in un mese cinque sconfitte e due pareggi ci portano a un punto dai play-out. Roba da non crederci. Tutti dallo psicanalista sul lettino. Oltre non mi spingo. Mantenere la categoria anche quest'anno diventerà il nostro scudetto in attesa di tempi migliori.

Tempi migliori che Lucca United con una incredibile mobilitazione popolare sta provando a riportare in seno alla società. A tre giorni dalla scadenza per ricapitalizzare vediamo la mèta vicinissima, ma non ancora raggiunta. La corsa dei soci ed altri è stata a tratti perfino commovente, segno tangibile che la Pantera c'è e sarà sempre nel cuore di quel ristrettissimo zoccolo duro da anni asfaltato nel morale e nei risultati come nessuno nel panorama calcistico italiano.

Non molleremo di un centimetro!, e combatteremo in ogni luogo! come già detto da illustri personaggi prima di me. Forza Ragazzi e Forza Pantera.