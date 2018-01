Rubriche : lettere alla gazzetta



"Siamo venuti in città a fare shopping e ci hanno rubato nell'auto in sosta al Palatucci subito fuori le mura"

sabato, 13 gennaio 2018, 22:08

di alessandro luciani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa denuncia-testimonianza da parte di una coppia di visitatori che, il giorno dell'Epifania, sono andati in città per fare acquisti trovando, al ritorno, la sgradita sorpresa:

Come sempre più spesso accade, la cittadinanza si trova in balia di episodi di criminalità che causano sdegno e rassegnazione dal momento che rimangono nell'ambito dell'impunibile e dell'impunito.

Questi casi lasciano la sensazione che lo stato e le forze dell'ordine siano assenti o comunque impotenti e limitano la libertà e la serenità dei cittadini.

Sabato 6 gennaio, nel pieno del fermento delle festività e dello shopping cittadino, ho subito un furto all'interno della mia auto: io e la mia fidanzata, dopo aver lasciato l'auto in un parcheggio a pagamento subito fuori dalle mura alle 16 e 30, abbiamo trovato l'amara sorpresa di rientro alle 20. Tralasciando l'entità del furto – vestiti, profumi, occhiali e zaini – rimane la forte rassegnazione per la certezza che in alcun modo si possa contrastare questo tipo di microcriminalità che pare rientrare nell'ordinario e nell'inevitabile.

Pur essendo abituati al peggio, invito a lasciare le proprie auto nei parcheggi gratuiti all'esterno delle mura dal momento che paghiamo la sosta senza la minima sicurezza o comunque senza una parvenza di controllo.

Il parcheggio in questione era il Palatucci, molto trafficato nelle ore pomeridiane e ad un passo dal centro cittadino.

Oltre al danno del furtarello, ovviamente non c'è stata alcuna risposta dal numero di emergenza della ben nota società che gestisce tale servizio.

Visto che non può essere garantita un'ombra di sicurezza, noi cittadini non possiamo almeno sperare in un reale supporto o riscontro da chi di competenza?

Perché quindi dovremmo spendere per lasciare il nostro mezzo nelle stesse condizioni in cui si troverebbe in qualsiasi altro parcheggio gratuito?