Social Networks, tutto quello che avreste voluto sapere, ma che non avete mai osato chiedere...

martedì, 23 gennaio 2018, 10:03

di CyberObserva

Comprendere i Social Networks è conoscere la loro storia. Il loro avvento è legato indubbiamente allo sviluppo del World Wide Web e della progressiva semplificazione tecnica dell’accessibilità ai suoi contenuti. Tra le prime piattaforme Social Networks fu creata Myspace, lanciata all’inizio degli anni 2000. Dopo Myspace, che può essere considerato l’antesignano di tutti i Social Networks, abbiamo la nascita di tutte le altre odierne piattaforme Social come: LinkedIn, nel 2002, Facebook, nel 2004, YouTube, nel 2005, Flickr, nel 2006 e Instagram, che viene lanciato nel 2010. A queste si aggiungono poi piattaforme Social Networks di tipo regionale come Qzone, per la Cina, nel 2005 e VKontakte, per la Russia e in generale la CSI, che viene lanciato nel 2006.

Con la nascita di queste piattaforme, si inizia a parlare di Web 2.0, cioè la possibilità per utenti di utilizzare il Web non solo per scaricare contenuti da esso, ma anche di interagire con questo e tra gli utenti stessi. Si dice anche che con l’avvento del Web 2.0 l’utente da semplice consumatore diviene produttore.

Detto questo cerchiamo di vedere chi sono gli utenti dei Social Networks e come generalmente si avvalgono del loro utilizzo. Una suddivisione di base, può essere fatta come segue: utenti che li utilizzano per mantenere contatti con persone che più o meno conoscono, come Facebook; utenti che li utilizzano per comunicare e ricevere informazioni e news, come Twitter; utenti che li utilizzano per divulgare e accedere a immagini, come Instagram; utenti che li utilizzano per divulgare e vedere video di loro interesse, come YouTube; utenti che li utilizzano per connettersi a professionalità simili alla loro o far conoscere la loro professionalità; come LinkedIn. Sulla base di questa suddivisione si può dire che i Social Networks, di massima possono essere utilizzati per due scopi principali: il primo, quello dell’utente medio che utilizza i Social Networks per creare e mantenere un proprio villaggio digitale, e un secondo, quello di un utente più smaliziato, che utilizza i Social Networks per scopi utili ai propri fini.

Ed è proprio sull’utilizzo funzionale dei Social Networks che ci vogliamo soffermare nelle prossime righe. È di pubblico dominio come l’odierna importanza di queste piattaforme sia legata al fatto che esse sono in grado di raccogliere una grande quantità di dati e metadati che ci riguardano: amicizie, interessi, pattern di comportamento e tanto altro ancora. Questo li fa divenire uno strumento di straordinaria importanza per chiunque sia interessato ai nostri modelli comportamentali, con un vasto range applicativo, dal mercato alla politica. È altresì noto come ci sia il sospetto, fondato, che i Social Networks siano utilizzabili da nazioni o gruppi di potere per influenzare le opinioni dei loro utenti. Per fare solo alcuni esempi si dice che siano stati utilizzati sia per influenzare le ultime elezioni alla presidenza americana sia per influenzare le elezioni sulla Brexit.

Oltre agli utilizzi appena descritti, che mirano o a estrarre grandi quantità di dati da un elevato numero di utenti o a influenzarne il comportamento o il pensiero, i Social Networks possono essere utilizzati per effettuare ricerche mirate su singoli eventi prodotti o individui. Qui di seguito faremo alcuni esempi su questo tipo di utilizzo.

Le piattaforme Social sono un ottimo strumento se si vuole monitorare un argomento o un evento, basterà inserire una parola chiave nella finestra di ricerca del Social scelto per iniziare a ricevere tutta una serie di informazioni in tempo reale, starà poi alla nostra esperienza e capacità di analisi scegliere le informazioni più attendibili e pertinenti all’argomento o evento che stiamo monitorando.

Un altro possibile utilizzo dei Social Network è quello legato al crowdsourcing. Più specificamente, molte piattaforme permettono di creare gruppi tematici, sarà quindi possibile creare gruppi che parlino di argomenti di nostro interesse. Un esempio potrebbe essere quello di creare un gruppo che si interessi dell’andamento dei prezzi al dettaglio di uno o più prodotti. Tale gruppo ci permetterebbe di monitorare l’andamento di tali prezzi in tempo reale o quasi e quindi adattare di conseguenza le nostre politiche di acquisto o vendita.

Ancora i Social Network possono essere utili per verificare la serietà e capacità di un candidato per una posizione sia essa nel settore pubblico che privato. L’analisi del suo profilo Social, i metadati che se ne possono ricavare e il network del profilo stesso possono aiutare il datore di lavoro o chi che sia a capire l’affidabilità del candidato una volta impiegato.

Su questi argomenti sono stati scritti vari libri quelli che noi riteniamo essenziali per capire l’utilizzo dei Social Network in questo campi sono: Social Networks for Global Security di Ravi Gupta e Hugh Brooks, il primo un imprenditore che si occupa di commercializzare tecnologie che usano principi biologici per risolvere problemi e il secondo un consulente per la sicurezza e Cybervetting scritto da Edward J. Appel, un agente speciale della FBI in pensione, che si occupa di consulenza in questo campo per molte aziende sia private che pubbliche negli Stati Uniti.

Da questi ultimi argomenti trattati prendiamo spunto per approfondire un aspetto che noi di CyberObeserva abbiamo particolarmente a cuore e cioè la nostra privacy quando navighiamo sulla rete. È ovvio che le piattaforme Social sono una grande opportunità che ci permettono di rimanere connessi con i nostri cari e amici, quando siamo lontani da casa, o di ritrovarne di vecchi e ormai dimenticati, oppure di farne di nuovi. Poi, è innegabile che i Social Network sono una fonte per attingere a tutta una serie di informazioni, al pari di altri Networks più blasonati, come giornali, radio e televisioni. Basti pensare al canale YouTube, la televisione sulla rete più vista al mondo, l’utilità degli Alert di Facebook, quando siamo in viaggio in territori più o meno remoti, o alla possibilità di ricevere segnalazioni su posizioni di lavoro adatte al nostro profilo che ci da LinkedIn. Inoltre, cosa da non sottovalutare, come dice il già citato Edward J. Appel, non essere in possesso, ai nostri giorni, di un profilo Social, può destare qualche sospetto. Al contempo, quando decidiamo di aprire un nostro profilo su una di queste piattaforme, dobbiamo attentamente leggerne i regolamenti e sin dal primo momento decidere il livello di privacy che vogliamo adottare. Il suggerimento di CyberObserva è quello di adottare da subito il massimo livello di protezione offerto dalla piattaforma e poi con il tempo, capendone meglio i meccanismi, decidere quali informazioni su di noi e sul nostro network vogliamo rendere più visibile all’esterno.

Ulteriore raccomandazione è quella di fare sempre attenzione sulle immagini che pubblichiamo di noi o di minori. Purtroppo, sulla rete e anche sui Social sono presenti persone senza scrupoli che potrebbero usarle in maniera lesiva per noi e per loro.

Buona navigazione e stay tuned for stay safe.

