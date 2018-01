Splendido appartamento in centro, ottimo reddito e vista sui tetti della città

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 11 gennaio 2018, 09:34

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione da parte dell'ufologo e cacciatore di ufo Angelo Maggioni di Savona circa un avvistamento Ufo a Capannori, nella provincia di Lucca

mercoledì, 10 gennaio 2018, 18:49

Si è visto come internet abbia fornito infinite possibilità da un punto di vista dell’azzeramento delle distanze spazio temporali. Non esiste luogo, conoscenza o possibilità lavorativa che ormai non sia facilmente raggiungibile nel cyber spazio

mercoledì, 10 gennaio 2018, 18:26

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, sia pure allibiti, queste immagini inviateci dalla gentile lettrice che è rimasta basita nel vedere cosa hanno appeso alle pareti della basilica di San Romano:

mercoledì, 10 gennaio 2018, 09:06

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo commento del nostro collaboratore Marco Materassi sull'uscita di Silvano Piacentini dal Cda di Carismi e sulla personale conoscenza dell'ex direttore

martedì, 9 gennaio 2018, 15:30

Rieccomi qua! Pronto a fare nuove rivelazioni e a scrivere quello che gli altri non hanno il coraggio di dire. Sì, sono ancora io il vostro Guercio. Reduce da un paio di chili di troppo (colpa delle feste), ma la lucidità non l'ho persa

lunedì, 8 gennaio 2018, 15:50

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione chiedendo all'ufficio stampa della Asl una risposta in merito alle osservazioni poste dal lettore