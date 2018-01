Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ufo a Capannori?"

giovedì, 11 gennaio 2018, 09:34

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione da parte dell'ufologo e cacciatore di ufo Angelo Maggioni di Savona circa un avvistamento Ufo a Capannori, nella provincia di Lucca.



Capannori provincia di Lucca (Toscana) quello che oggi propongo è a dir poco un avvistamento straordinario . Il testimone dello scatto stava passeggiando in campagna e attratto dalle forme delle nuvole ha incominciato a fare degli scatti , quando a sorpresa in uno di questi si accorge di una presenza scura alta in cielo.



Così tra stupore e curiosità decide di contattare l'ufologo e cacciatore di ufo Maggioni Angelo di Savona per un consulto .Il presidente di A.R.I.A. associazione ricerca italiana aliena appunto Maggioni assieme ad alcuni esperti come l'ufologo Antonio Bianucci ed un esperto ex componente dell'aeronautica militare hanno eseguito controlli incrociati per poter escludere delle ipotesi come aerei di linea, palloni sonda, droni, e volatili , infatti nessuno di questi rientra tra le caratteristiche dell'oggetto in foto. Il testimone non ha avvertito particolari suoni o rumori , è noto che tra gli oggetti volanti non identificati i più comuni sono le sfere, i dischi e i sigariformi , questo invece ha una forma particolare allungata , l'oggetto potrebbe trovarsi da 1000 a 5000 metri di altezza scuro probabilmente grigio essendo ripreso dal " sotto " questo spiegherebbe l'ombreggiatura nera. La sua presenza è durata poco infatti l'oggetto è scomparso dopo qualche secondo dalla visuale. L'ufologo Bianucci spiega che dopo aver fatto alcune semplici operazioni , non sono state evidenziate manipolazioni esterne, ma bensì si evidenzia molto bene l'oggetto in questione. Purtroppo non ci sono altri riferimenti da poter fare altre valutazioni, in quanto la foto presenta solo lo sfondo delle nuvole e cielo.



Dunque sempre prendendo le dovute cautele, l'oggetto è da considerarsi reale e che non presenta nessuna forma convenzionale di un qualsiasi velivolo, anche drone o prototipo. L'ufologo Maggioni ricorda un racconto di un pescatore di Savona , ormai 70enne , che descriveva di quando in gioventù osservò un oggetto quasi triangolare scuro che aleggiava sopra la sua baracca da pescatore , l'oggetto gli ricordava una forma tipo lamiera sospesa , il pescatore raccontò di aver sentito anche un rumore tipo vibrazioni , poi l'oggetto sarebbe sparito nel nulla ... Non è la prima volta comunque assicura l'ufologo, che vengano ripresi oggetti di strane forme e scuri , certamente il caso di Lucca è interessante e merita una continua indagine per confrontarlo con altri avvistamenti similari ma siamo certi che si tratti di un oggetto volante non identificato ( U.F.O. ) Anche l'ufologo Antonio Bianucci conferma la forma non convenzionale dell'oggetto ...