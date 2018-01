Rubriche



"Un inGENEroso comico senza classe né rispetto"

lunedì, 22 gennaio 2018, 13:40

di claretta petacci

Si, sono io Claretta e sono inebriata di te, presa come l’ossigeno è preso dai polmoni… inspiro e ti vivo fino a perdere la mia stessa vita che pure non è vita senza te. Da sempre so che amandoti prendo tutto e perdo tutto: il fremito della passione e dell’amore ha reso immanente la mia scelta: essere la tua Amante.

Lui tra moglie, figlie e una corte di giovani donne che ruotano intorno sceglie me per il suo ultimo atto.

Si, sono io Claretta e per chi è fatto per partorire la vita, ricevere schiaffi, calci, pugni, bastonate, fucilate, essere appese ad un gancio a testa in giù agli occhi del mondo e rimanere lì sospesi per sempre è come tuffarsi nell’essenza più buia e profonda, più viscerale ed intraumana impossibile da descrivere a noi stessi e ancor meno ai nostri spettatori.

Per questo io mi indigno, mi oppongo all’oltraggio subito, ora nel 2018, per bocca di un inGENEroso comico senza classe, senza pensieri, senza rispetto – in diretta televisiva - che mi chiama “maiala, porca, puttana” prendendomi a mazzate come in quel giorno di aprile e prendendo a mazzate la figura di ogni donna, ancora una volta.

Nessuno può comprendere come l’offesa ricevuta oggi possa essere peggiore delle violenze subite allora, perché frutto della superficialità, della banalità, della trivialità senza un fine. E anzi verrò ancora menzionata per questo e ancora.

Ai vostri giorni, i giorni dell’evoluzione tecnologica, delle leggi di genere, della sensibilità collettiva, dell’intelligenza emotiva, si dovrebbe invece inculcare il rispetto tout court per la testa, per l’anima e per il corpo femminili sino a far diventare questo rispetto virale a tal punto da costituire il dna di ogni essere, al di là del dove e del quando.

Ci tengo molto a precisare che il rispetto io l’ho ricevuto e lo ricevo ogni volta che rivedo quel gesto pietoso che mi ha fermato la gonna, con una spilla da balia, quando ero appesa a testa in giù quei giorni di aprile, senza mutandine, senza dignità femminile.

La Storia ha scritto intense pagine in quei tempi insanguinati che ciascuno legge secondo coscienza, ma ha scritto con eguale valenza ed enfasi un importante passo anche quelle mani ignote che hanno restituito dignità ad un corpo di donna senza respiro.

Il gesto possibile di rispetto a Claretta, l’amante.