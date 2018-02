Rubriche : lettere alla gazzetta



"Al pronto soccorso del San Luca gentilezza e disponibilità"

domenica, 4 febbraio 2018, 13:43

di aldo grandi

E' vero, se ne farebbe volentieri anche a meno, ma dal momento che la sorte, spesso, ci riserva brutte sorprese, allora tanto vale sperare che qualcuno ci metta una parola buona. In questo caso la parola buona ce l'hanno messa, e anche qualcosa di più, le dottoresse del pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca Cecilia Pandolfo e Lucia Giori. Il paziente in questione è lo scrivente il quale, per l'ennesima volta, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche per risolvere un improvviso gonfiore al viso causato da un colpo ricevuto involontariamente durante un contrasto di gioco che ha originato una emorragia al naso e, ore dopo, il gonfiore sotto gli occhi.

Pensando, giustamente, si trattasse del solito edema di Quincke già amaramente sperimentato in estate in Corsica, si è precipitato, alle 5 di venerdì mattina - era ancora buio - al pronto soccorso del San Luca dove, dopo alcune ore di attesa, ha trovato la possibilità di essere prima sottoposto a una radiografia per una sospetta - e confermata - infrazione al setto nasale e, poi, la cortesia dello staff del pronto soccorso dove la dottoressa Pandolfo lo ha sottoposto ad un trattamento a base di antistaminici e cortisonici.

La dottoressa Lucia Giori, laureatasi in allergologia, ha voluto vederci chiaro e, alla fine, è stato deciso di adottare una cura a base di un medicinale specificatamente adatto all'angioedema e a base di plasma. L'assistenza delle infermiere è stata perfetta, la gentilezza pure, la voglia di capire di più dell'apparenza da parte delle due dottoresse è stata unica poiché è la prima volta che chi scrive si imbatte non tanto nella bravura, quanto nella curiosità di andare oltre il puro e semplice compito di routine sia pure prezioso e utilissimo.

IN poco tempo i due medici hanno afferrato al volo la tipologia della malattia e le cure per affrontarla, andando al di là della normale somministrazione di farmaci già ricevuti e ipotizzandone uno nuovo più adatto alla circostanza. Inoltre, il consiglio, che sarà eseguito immediatamente, di rivolgersi all'ospedale di Cisanello a Pisa per una accurata visita allergologica con relativi esami particolari al fine di individuare definitivamente il problema e risolverlo.

Alla dottoressa Pandolfo, alla dottoressa Giori, al dottor Pietro Meletis, alle infermiere del pronto soccorso del S. Luca i ringraziamenti per l'assistenza ricevuta.

Nella foto: la dottoressa Cecilia Pandolfo e la dottoressa Lucia Giori.