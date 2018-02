Rubriche : la casa dei sogni



Appartamento nuovo a due chilometri dalle Mura

domenica, 4 febbraio 2018, 00:22

di essegi immobiliare

In prima periferia, a circa due chilometri dalle Mura, Essegi Immobiliare vende un appartamento di recentissima costruzione in un piccolo condominio. Ingresso autonomo. L'abitazione si sviluppa su 2 livelli. Al piano primo soggiorno di ingresso con angolo cottura, bagno con doccia e 2 balconi. Al piano 2° ed ultimo: ampio vano mansardato attualmente ad uso camera-studio con predisposizione secondo bagno, balconcino. Perfette condizioni di manutenzione, termosingolo e condizionamento estivo. Ottime finiture. Spese condominiali ridotte. Classe energetica C. Richiesti 165.000 euro





per info:

Essegi Immobiliare Srl

Viale Pacini 115

tel. 0583- 492604Email: info@essegi.lucca.it