Architettura ed edilizia, fra passione, tecnica e follia

mercoledì, 28 febbraio 2018, 10:46

di sandy susanna

Il decennio 2008-2018 sarà ricordato più della crisi del 33, soprattutto in ambito edilizio. Più dei “morti”, a livello fallimentare, spaventa la paura del domani di noi giovani, della sfiducia in generale nelle istituzioni che di riflesso si manifesta come fallimento personale ancora prima di iscriversi all’università. Da qui, un netto calo di iscrizioni alle facoltà di Architettura ed Ingegneria Civile ed Edile. Con la paura stanno facendo si che un’intera categoria di professionisti e aspiranti tecnici, di potenziali imprenditori edili di nuova generazione si rifugino, dopo il diploma, dentro gli uffici di collocamento a scazzottare per un posto come banconieri da fast food.

Ragazzi, mi rivolgo a voi, l’edilizia non è morta, e dopo una crisi così lunga e di forte impatto socio-economico, ci può e ci deve essere solo la ripresa. Imparando dagli errori che sono stati fatti. L’edilizia è stata e sarà ancora il motore trainante dell’economia Italiana. Non scoraggiatevi.

Personalmente, ho fatto diverse presentazioni nelle scuole superiori di quelle che sono la facoltà di Architettura e di Ingegneria, vedervi pieni di curiosità, di voglia di vita, riempie il cuore.

Cosa rispondo sempre: Architettura, è una facoltà fantastica, ti da modo di rapportarti alla fine con alcuni dei più grandi Architetti e Dottori in Architettura, e captare la passione, quella vera, che pulsa nel sangue. E’ arte allo stato puro, perché una volta varcata quella porta vi plasmerete come soggetti in quello che sarà la vostra professionalità. Pochi avranno la fortuna di diventare progettisti (parola del mio relatore), ma chi lo dice che un tecnico deve solo disegnare? C’è bisogno di cultori della materia, di storici, di strutturisti, di razionalità, di passione e di follia. Solo così l’economia edilizia potrà ripartire. Architettura ed Ingegneria sono le facoltà più costose, in termini di tempo e di denaro. Ti assorbono davvero la vita, ma ti diverti, tanto. Visto il momento, iscrivetevi solo se avete fame di sapere, nel rispetto di chi veramente crede in voi, in primis voi stessi.

Ricordo le corse per seguire le lezione del prof. Canali, docente di storia dell’architettura contemporanea, uscita da lavoro, distrutta, correvo all’autobus e riuscivo ad essere sempre li dieci minuti prima, in prima fila. Un amore platonico per una mente che conteneva più di mille libri stampati, la passione con la quale sosteneva una lezione di sei ore filate, ti faceva perdere la cognizione temporale, tutto. Uscivi pieno, soddisfatto ma con ancora tanta fame di sapere, e “purtroppo” dovevi aspettare la settimana successiva. Era un corso della specialistica, lo seguivo nonostante dovessi ancora sostenere la tesi della triennale. Detti pure l’esame, un bellissimo 29 preparato senza aprire libro, solo ricordandomi le sue parole. Ma di docenti come lui potrei elencarvene tantissimi.

Terrò questa rubrica per trascinarvi nel mio progetto di rilancio dell’edilizia, per spronare giovani, professionisti, imprenditori, la popolazione in generale a non mollare MAI PIU’. Vi parlerò di nuove tecniche costruttive, di incentivi fiscali, di antisismica, di bioedilizia e di tutto ciò che vorrete sapere per quello che concerne edilizia, architettura ed ingegneria, in collaborazione con professionisti, miei coetanei, che di mollare non ci pensano nemmeno lontanamente.

E la follia che c’entra? Solo una folle, di 32 anni, donna, può aprire una ditta edile di nuova generazione affiancandola ad un progetto personale ambizioso, senza la mala speculazione edilizia e con un’ etica personale altissima. Credo nella meritocrazia, credo nel futuro, credo nella ricrescita. Credo.

E solo per questo sono una folle.

Bisogna imparare a vivere S.M.A.R.T. : sostenibile, moderno, accogliente, razionale, tecnologico.

Dott.ssa in Architettura Sandy Susanna, Titolare della Vivi s.m.a.r.t. Costruzioni, Via G. Lippi Francesconi 1256/x S.Filippo Lucca sito web www.vivismartcostruzioni.it mail : info@vivismartcostruzioni.it T.340.22 85 725