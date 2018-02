Rubriche : il guercio



Chi sarà il prossimo trombato?

lunedì, 5 febbraio 2018, 17:58

Chi sarà il prossimo trombato? Mano al dizionario. Perchè qui c'è da fare chiarezza su una parola. Il vostro Guercio, che ci vede da un occhio solo ma sa bene l'italiano, oggi si lancia in un articolo a luci rosse...

La parola dicevamo... in realtà è un verbo, ovvero trombare. In tutte le sue declinazioni. Lettori birichini, immagino già a cosa state pensando, ovvero al rapporto sessuale. Eh no! Certo, il significato è anche quello, ma non il solo. E sicuramente non quello che mi interessa. Consultando la Treccani, le alternative sono molteplici. Trombare vuole dire, ad esempio, estrarre acqua con la tromba (citazione "il bastimento riceveva più acqua che non se ne potea trombare") , ma anche travasare il vino da un fiasco a un altro, o suonare la tromba. Non finisce qui eh. Trombare significa vendere anche all'asta. Certo, le varianti della parola sono più facilmente legate al cosiddetto fare all'amore. Ed ecco che si arriva agli aggettivi: trombante, che da quel punto di vista quindi non si fa mancare niente, oppure trombatore o anche con due t, ovvero trombattore, uno che parla parla e poi non lo fa mai. Sarà pero' perchè' ci ci avvicina al 4 marzo, eppure io oggi ho voglia di parlare soprattutto del participio passato del verbo trombare, cioè... trombato.

Chi sarà appunto il prossimo trombato alle elezioni che si terranno fra un mese esatto? Vediamo un po'. Toccherà per la prima volta a Stefano Baccelli, figliol prodigo di Renzi e del Pd, uomo buono per tutte le stagioni? Spetterà anche a lui subìre l'onta di una sconfitta, oppure gli andrà bene anche questa volta? Mica scemo l'ex ragazzo, anche se dovesse uscire sconfitto continuerà a sedersi sulla ben remunerata poltrona di consigliere regionale, seppure di fronte ad un ko la sua carriera in ascesa potrebbe considerarsi praticamente finita. A sfidarlo saranno principalmente Riccardo Zucconi da Viareggio, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e Piero Landi del Movimento 5 Stelle, imprenditore edile di Barga sbucato un po' a sorpresa dal cilindro, piombato come un grande masso sui pentastellati militanti, in corsa da mesi. Sarà uno di questi ultimi due a dover subìre invece la sconfitta? Ma non ci dimentichiamo il Senato: il duello più esaltante è quello tra Andrea Marcucci (Pd), il re della Valle del Serchio, ma ormai anche di Lucca, e Massimo Mallegni (Forza Italia) che tenta di sottrarre lo scettro, con la terza incomoda Sara Paglini (M5S), che non sembra pero' avere chance.

Chi è che prenderà una cenciata? Ah, saperlo. I sondaggi per ora dicono che Baccelli e Marcucci sono molto indietro, ma in un mese puo' succedere di tutto. Intanto una trombata c'è già. E' Stefania Giannini di Sciolta civica, pardon Scelta civica, che non sarà ricandidata (non l'ha filata nessuno) e che sabato al Lucca Museum ha voluto salutare tutti con un brindisi. Una meteora, di cui non si sentirà la mancanza. Insomma, a chi dare fiducia tra tutti i contendenti? Ora via, non facciamoci troppe seghe. Ma che avete capito, quelle mentali ovviamente. State lì a scervellarvi con chi vi schiererete nel segreto dell'urna. Bianco, rosso, azzurro, giallo... tanto che differenza c'è? A me, se proprio lo volete sapere, un me ne garba neanche uno. E allora? Mi turerò il naso. Così quando arriverò al seggio, tra un occhio cecato visto che son guercio, e le narici otturate, mi prenderanno per uno da ricoverare. Non in manicomio eh. Anche se a pensarci bene bisogna essere davvero pazzi da legare a mettere la croce su uno di questi nomi.

Sapete che vi dico? In cabina mi benderò anche l'occhio buono e andrò a casaccio. E allora potrebbe succedere che il mio voto vada anche ad uno degli altri contendenti: per Liberi e Uguali Cecilia Carmassi alla Camera (la Rosy Bindi de noantri) o Luca Baccelli al Senato (il fratello povero di Stefano), per CasaPound al fascista moderno Fabio Barsanti (deputato) o allo scalatore di montagne Riccardo Bergamini (senatore) o magari Luna Caddeo o Francesco Corrotti del gruppo Potere al Popolo. Insomma tirerò a cogliere. A una condizione però: a chi tocca, un broncioli.

p.s. ma sie, ora che ci rifletto non mi rimprovererà nessuno. Pur di avere un voto in più... venderebbero la loro mamma