Rubriche : lettere alla gazzetta



"Chi votare domenica 4 marzo?"

giovedì, 1 marzo 2018, 12:36

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi in cui si domanda chi votare alla elezioni politiche a soli tre giorni dalla data del 4 marzo.



Non è possibile votare la destra di Berlusconi Salvini Meloni , sarebbe vomitevole, per i seguenti motivi :

- la destra propone misure ultraliberiste come la Flat Tax che riduce di molto le tasse ai ricchi togliendo le risorse (soldi) ai ceti medi e poveri, creando ulteriori disuguaglianze;

- liberalizza la cementificazione a favore delle lobby edilizie e mafiose distruggendo l'ambiente;

- condona tutti gli evasori fiscali;

- pratica il razzismo...in gran parte si rifanno al fascismo...ed il degrado civile e culturale ... quindi sono anche lontani dalla costituzione e lontanissimi dalla mia etica civile, culturale, politica.



Non è possibile votare il PD renziano e la sua coalizione con la Lorenzin, l'ultra liberista Bonino, ed i prodiani... Bisognerebbe avere il prosciutto su gli occhi per non avere visto le misure economiche effettuate dai governi PD su richiesta dalla Confindustria come la JOBS ACT, l'abolizione dell'art. 18, la "buona scuola", umiliando i lavoratori dipendenti che devono sottostare ai ricatti padronali in quanto precari e senza diritti.



Non è possibile votare il Movimento 5 stelle, non tanto per il suo programma che è in buona parte condivisibile... non solo per definizione dei candidati, con una selezione da parte di un gruppetto di oligarchici, che hanno scelto persone senza storia ne parte... che in gran parte (non solo quelli espulsi) sono eticamente e politicamente affini a quelli della destra , quindi distanti da me, ma soprattutto per la scelta dei candidati tecnici per fare i Ministri in un possibile governo del M5S... Credo che di governi tecnici ne abbiamo già avuto uno con Monti basta ed avanza !



Per me non è possibile votare Liberi e Uguali, non per il programma che è condivisibile, ma per molti dei suoi candidati riciclati... come non ricordare che D’Alema è stato la “sinistra” dell’inciucio, e che in merito al lavoro in qualità di primo Ministro sosteneva : "i posti di lavoro sono meglio precari che disoccupati"... come dimenticare Guglielmo Epifani che in qualità di Vicesegretario nazionale della CGIL fece la battaglia a Roma assieme a me ed ad altri tre milioni di persone, contro l'abolizione dell'art. 18 voluto da Berlusconi e dopo ha votato la proposta di Renzi che ha abolito l'art. 18 ?n... e potrei continuare...

Allora chi votare ?

Personalmente penso che senza una grande ripresa conflittuale su un progetto di cambiamento radicale... non sarà certo il voto a imporre una svolta al Paese, rimettendo al centro il lavoro, i diritti, lo stato sociale... ma no sono d'accordo di non votare, o annullare il voto. Il non voto non farebbe altro che sanzionare la distribuzione dei seggi a favore dei partiti e movimenti sopra menzionati. Equivalerebbe a darla vinta a loro.



In questa realtà, ritengo che il mio voto utile sia per "Potere al Popolo". Esso ha un programma condivisibile e dei candidati scelti dal basso senza riciclati... E' vero che con l’attuale sistema elettorale e la non copertura mediatica è molto difficile che esso possa arrivare al 3% stabilito dal quorum, ma potrebbe anche succedere di farcela ed allora sarebbe un fatto di rottura estremamente positivo .