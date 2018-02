Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cosa significa l'aumento del fatturato delle imprese?"

sabato, 24 febbraio 2018, 08:46

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa analisi dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi sui dati inerenti la crescita industriale, divulgati ieri, che però non rispecchierebbero l'uscita dalla crisi del nostro paese.



I dati sulla crescita industriale, divulgati ieri, evidenziano una forte crescita della produzione nel 2017 che e' legata sostanzialmente all'aumento delle esportazioni all'estero con un più 6,1 per cento; questo viene fatto apparire come uscita dalla crisi... come essenzialmente positivo per l'economia Italiana, per i lavoratori, per la popolazione; ma la realtà' è ben diversa.



Questa: la competitività sui mercati esteri viene fatta con assunzioni precarie, riducendo il costo del lavoro, cioè i diritti, la prevenzione e sicurezza di chi lavora, e i salari , che in termini reali sono diminuiti del 4,7 per cento rispetto all'anno precedente; il benessere della popolazione in generale non migliora ma peggiora... con: - oltre 3 milioni di disoccupati ufficiali iscritti ai centri per l'impiego ed altrettanti che hanno perso le speranze di essere assunti tramite quegli Uffici e non si iscrivono più; con un impoverimento estremo di 5 milioni di persone indecenti ed altre 7 milioni in povertà; con un peggioramento dei servizi sociali ed assistenziali a partire dalla sanità che colpisce i più poveri ed anziani; con un sistema pensionistico che vede pensioni di fame, bloccate, con i lavoratori che devono aspettare 67 anni per andare i pensione; con i giovani che andranno in pensione con oltre 70 di età e pensioni inconsistenti .



Questo significa che se gli atti del futuro governo dopo le elezioni, non cambieranno a favore di chi lavora e pensionati, redistribuendo la ricchezza tassando rendite, i ricchi ed i loro patrimoni, la crescita quantitativa del fatturato continuerà a creare disuguaglianze con i "padroni" che si arricchiranno ancora di più ed il popolo che continuerà ad avere una qualità della vita bassa... dove la loro felicità nel Mondo è al 48 ` posto... una posizione sotto a l'Uzbekistan.