"Enorme pozzanghera all'ingresso pedonale del parcheggio Palatucci"

sabato, 3 febbraio 2018, 14:03

di guido natali

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione su un disagio all'area di sosta Palatucci sulla circonvallazione inviataci dall'avvocato Guido Natali:

Segnalo che in caso di pioggia l'accesso pedonale al parcheggio Palatucci in direzione del tribunale in Viale Del Prete é ostacolato da una enorme pozzanghera. Altre grosse pozzanghere si formano all'interno del parcheggio con disagio per gli utenti.