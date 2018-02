Rubriche : lettere alla gazzetta



"I motivi per cui il ventennio berlusconiano, che sembrava superato, riappare come possibile futuro governo. Il ruolo di PaP"

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:25

di umberto franchi

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questa analisi dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi in merito al possibile risultato delle elezioni del 4 marzo



"Il 26 gennaio 1994 l’imprenditore faccendiere Berlusconi, annunciava in TV la sua discesa in campo...

dopo 24 anni Berlusconi , ritorna alla carica con un 15% di cittadini che dichiarano di voler continuare a votare “Forza Italia” e con una destra che viene data al 35%. Ciò nonostante si sia trovato ingloriosamente fuori dal parlamento, condannato alla galera per aver frodato il fisco ed asportato i propri capitali su conti esteri, nei paradisi fiscali…



Eppure lui ed il suo partito erano in piena crisi… ma come sappiamo, Matteo Renzi gli lanciò una stampella, recuperandolo, dandogli credibilità, con il famoso accordo del Nazzareno .



Ora in vista delle elezioni del 4 marzo 2018, una domanda sorge spontanea : come è possibile che in Italia tanti cittadini abbiamo dimenticato così presto cosa sono stati i governi a guida Berlusconi … e che Berlusconi oltre ad essere pregiudicato e condannato ad andare in Galera per frode fiscale è anche indagato per trattative con la mafia portate avanti con Dell’Utri?





Credo che valga la pena ricordare le leggi approvate dai governi a guida Berlusconi:



1) sono state fatte leggi a favore di Berlusconi per impedire di processarlo ed arrestarlo come: la legge sulle rogatorie; quella sui lodi, quella salva Previti, quella della Lodo Alfano ;

2) E’ stato abolito il falso in bilancio;

3) E’ stata fatta una legge Gasparri che permette di concentrare l’informazione televisiva nelle sue mani ;

4) E’ stata smantellata la scuola pubblica… Renzi ha proseguito a strada di Berlusconi con “la buona scuola”;

5) E’ stata effettuata la controriforma delle pensioni con l’allungamento dell’età per poter andare in pensione… e dopo c’è stata quella Fornero;

6) E’ stata fatta la legge n. 30, che rende i lavoratori i più precari d’Europa con 47 possibilità di contratti precari e flessibili… (Renzi è andato oltre con la legge JOBS ACT) ;

7) Hanno fatto una legge n. 40 che mette in discussione il diritto della donna ad avere un figlio tramite la inseminazione artificiale;

8) Hanno modificato il Testo unico sulla Prevenzione e Sicurezza,(aumentando i rischi di incidenti) depenalizzando le imprese che non osservano le leggi sulla prevenzione ;

9) Hanno fatto una legge sui respingimenti ed il reato di clandestinità, aumentando anche le detenzioni nei lager di permanenza temporanea;

10) Hanno privatizzato e svenduto servizi, spiagge, palazzi, pezzi di stato, a speculatori senza scrupoli inquinatori e distruttori dell’ambiente;

11) Hanno tentando di fare una legge per mettere i giudici sotto il controllo del governo, smantellando la giustizia;

12) Hanno cercando di stravolgere e distruggere la Costituzione nata dalla resistenza… (la stessa cosa ha tentato di fare Renzi),





Allora cosa è successo ? Perché la destra avanza di nuovo?



Credo che la risposta stia nel fatto che la "cultura" ( o non cultura) Berlusconiana abbia fatto breccia nelle menti e sui comportamenti di molte persone, anche a causa di ciò che è avvenuto dopo… con gli altri governi e soprattutto con il governo di Renzi.



COSA E’ SUCCESSO?



1) LA DESTRA FASCISTA: nel ventennio berlusconiano è stata recuperata al governo del Paese tutta la destra più becera dall’ex MSI a Storace, alla LEGA… che hanno esercitato una critica organica alla Costituzione nata dalla resistenza ed all'antifascismo . Berlusconi ha messo in pratica riuscendoci l’anti- antifascismo, che invece era una cultura comune fino alla sua discesa in campo. Ma come negare che i discorsi di Berlusconi , assieme a quelli dei “poteri forti” abbiano aperto una breccia anche nel PD ed altre forze politiche, basta pensare a Violante ed il suo discorso “sui Ragazzi di Salò”…In sostanza si è rotta la diga dell’antifascismo ed oggi assistiamo, ai fatti di Macerata ed alla discesa in campo con la presentazione di proprie liste elettorali di partiti fascisti banditi dalla nostra costituzione. Costituzione che, prima Berlusconi e dopo Renzi, volevano modificare in profonda senza riuscirci.



2) LIBERISMO : la rivoluzione "liberale" di cui Berlusconi alla sua discesa in campo nel 94, si era fatto araldo... ebbene, bisogna ammettere che quell'ordine liberale è stato nel suo ventennio ,bene o male, restaurato, sia attraverso l'uscita dello Stato dall'economia, (oggi è al minimo rispetto ad altri Paesi Europei), che con l’abbattimento di tutte le regole nel mercato del lavoro, tolto "lacci e lacciuoli" all'iniziativa privata, abolito i diritti del lavoro, privatizzato svendendo parte del patrimonio economico e culturale Italiano, ma esso è proseguito sia con Monti, Letta e Renzi;



3) ATTUAZIONE DI TUTTE LE RICHIESTE DELLA CONFINDUSTRIA E POTERI SPECULATIVI: la libertà assoluta, di impresa, che ogni anno la Confindustria rivendica nei suoi Convegni, è stata usata dalle classi economiche dirigenti , perché tutte le politiche di centrodestra e centrosinistra, hanno fatto leggi che vanno in una unica direzione: la riduzione del costo del lavoro, dello stato sociale, dei diritti, dei poteri di chi lavora... senza nemmeno fermarsi a considerare le gravi conseguenze e finendo anche per questo in una grave recessione.

Così nel nostro Paese , abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad un vasto fenomeno di redistribuzione della ricchezza, attraverso un attacco ai salari diretti e differiti, che ha portato i ceti poveri e medi ad impoverirsi ulteriormente ed i ceti ricchi ad arricchirsi sulla pelle dei più poveri fino a fare detenere il 50% della ricchezza ad un 10% di popolazione;



Ora, Il fenomeno che ha visto un legame di ferro tra interessi affaristici di Berlusconi , la corruzione “fin dentro le Ossa” che coinvolge imprenditori, istituzioni ed anche di Magistrati ed il potere mediatico delle TV, in grado di carpire molto consenso ... non si è bloccato con l’uscita dal governo di Berlusconi , ma si è allargato anche con gli altri governi e soprattutto con il governo di Renzi… coinvolgendo sempre più vasti strati di "Imprenditori", Manager, Banchieri, speculatori, Alti Burocrati dello Stato, Magistrati.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE: l'asservimento dei mass-media , di quasi tutti mezzi di comunicazione, agli interessi di Berlusconi e C. , ha svuotato gli spazi democratici, ha "recluso" le ragioni della sinistra... Oggi per veridicità dell'informazione siamo al 73° posto nel Mondo , più indietro del terzo mondo. Ma anche con Renzi la situazione non è migliorata di molto.





Del resto ,anche in vista delle elezioni basta leggere i programmi di Berlusconi e di Renzi in economia. Si dividono solo sulle tasse, dove la destra ha proposto di abbassarle a tutti favorendo i ricchi… ma sul resto : sviluppo, sociale, diritti, servizi, pensioni, riforme istituzionali, tasse, Europa, ecc.. ci accorgiamo che entrambi percorrono sostanzialmente i medesimi schemi… e non basta avere una bella "parlantina" , quando nella sostanza Renzi ed il suo programma di "Centrosinistra" continua a sostenere le stesse cose di Berlusconi e il centrodestra.





In sostanza durante i 20 anni , di governi soprattutto a guida Berlusconi, si è cementato un blocco sociale "nuovo" fatto di interessi capitalistici, finanziari e parassitari, retrivi ed anche una cultura generalizzata egoistica , razzista.

Ma dobbiamo anche rilevare che i governi di centro sinistra che nel ventennio ci sono stati, non sono riusciti minimamente a fare da "contraltare" in termini di proposte alternative proseguendo nelle politiche berlusconiane e negli ultimi anni il governo di Renzi è riuscito a fare controriforme sociali come quelle del JOBS ACT ed abolizione dell’art. 18, che Berlusconi non era riuscito a fare perché 3 milioni di persone scesero in piazza contro di lui.



Quindi la realtà odierna è fatta di una parte di popolazione non va più a votare… una parte pensa che i mali siano legati agli extracomunitari e fa la guerra agli “ultimi”… una parte pensa che sia il momento di cambiare con il M5S.

Ma un gran numero di elettori anche tra gli strati popolari, crede alla destra di Berlusconi e Salvini, perché nel Paese c’è stata una regressione anche su piano culturale che ha creato un “incarognamento” di parte della popolazione.





Cosa succederà dopo le elezioni del 4 marzo 2018, con l'ascesa in campo di nuovo della destra a guida Berlusconi che nei sondaggi viene data per favorita?



Con la votazione tramite la legge elettorale incostituzionale “Rosatellum” fatta dal PD ( o da cretini) per favorire la destra:



• Non ci sarà un governo del M5S, se la loro intenzione continuerà (ma non è detto) ad essere quella di decidere da soli la squadra di governo ed il programma di governo chiedendo l’appoggio a chi è d’accordo : in questo modo non ci sarà nessuno che dirà vi appoggio;

• Non ci sarà un governo di centrodestra perché non avrà comunque i numeri per governare;

• Quindi o si ritorna presto alle elezioni oppure ci sarà la grande coalizione tra Berlusconi e Renzi ( ma improbabile)..





Ora, se questa è la realtà del nostro Paese, la situazione elettorale non cambierà niente, come credo, non può bastare una forte opposizione nel prossimo parlamento , delle forze che si dicono essere alla sinistra del PD… è necessario riuscire a sviluppare grandi movimenti di lotta nelle aziende, nelle scuole, nei territori, e generali… Credo che difficilmente PaP riuscirà ad andare in Parlamento… ma questo (a mio parere non ha un grande significato) credo invece che il ruolo di “Potere al Popolo” debba ancora essere tutto da costruire per fare una grande Coalizione e mettere in “marcia” associazioni, movimenti, comitati, RSU, studenti, precari, operai, pensionati, partiti alla sinistra del PD…. su un progetto radicalmente alternativo , da sostenere a livello articolato nelle aziende, territori ed a livello generale… altrimenti , purtroppo, Berlusconi il pregiudicato, con la destra o con Renzi e con le stesse politiche continuerà a vincere !

Dobbiamo tornare a far “Fischiare Il Vento” !".