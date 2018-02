Rubriche



Imt, adesso parla il Baralla

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:17

di il Baralla

L’affare cresce. La pentola bolle. Gli gnocchi vengono a galla. Per IMT proprio non c’è pace. Per la prestigiosa scuola d’eccellenza che i lucchesi, ignari, pagano profumatamente, i tormenti non finiscono mai. Non fai in tempo a dire: “Anche questo è passato” che già ne viene fuori un altro.

E’ di oggi la notizia delle dimissioni del professor Gilberto Corbellini dal Consiglio di Amministrazione di IMT. Dimissioni, così si legge nel comunicato ufficiale della prestigiosa scuola d’eccellenza, motivate da divergenze di vedute con il direttore della stessa, il neuro scienziato prof. Pietrini. Da quel che si riesce a intendere, leggendo tra le righe il criptico comunicato, i due se le sono dette di santa ragione. Devono essere andati giù di brutto se alla fine il professor Corbellini, filosofo ed epistemologo, se ne è andato sbattendo la porta.

Sempre stando a quel comunicato, i due hanno questionato per via della faccenda della tesi copiata del ministro Madia. Una storia che ormai si trascina da mesi, ma che si può riassumere in poche righe. Da una verifica condotta con le tecniche più aggiornate era risultato che la tesi che l’on. Madia aveva presentato per conseguire il dottorato presso la prestigiosa scuola d’eccellenza IMT conteneva delle parti che erano ricopiate da altre pubblicazioni. Il “caso Madia” è scoppiato così ed anche per via della notorietà della protagonista, è ministro della Pubblica Amministrazione, è diventato un caso nazionale sul quale si sono gettati i giornali affamati di scandali. A cominciare dal “Fatto” di Marco Travaglio che c’è andato a nozze pubblicando paginate che con la scusa della faccenda Madia andavano a scoprire gli altarini della prestigiosa scuola d’eccellenza.

Come succede sempre in questi casi una parola tira l’altra e così i toni si scaldano. La pressione sale, la tensione cresce e l’affare si gonfia. E così è spuntata l’accusa di plagio rivolta all’on. Madia e la questione è finita in politica. Il “Fatto” ci si è fatto tondo ed è arrivato a chiedere le dimissioni del ministro sulla scorta di illustri precedenti capitati in Germania.

Nel tentativo di rimediare alla faccenda e cercare così di tamponare il montante discredito, il Consiglio di IMT decideva allora di affidare ad una commissione di saggi l’incarico di valutare il lavoro dell’on. Madia poteva configurarsi come un plagio.

Una volta saputi i nomi dei commissari che dovevano svolgere quell’incarico e riscontrato che non avevano tutte le carte in regola per svolgerlo, tanto più perché a cominciare dal presidente della Commissione, svolgevano già remunerate consulenze con IMT, le solite lingue maldisposte hanno fatto circolare dubbi sulla credibilità scientifica e deontologica di detta Commissione. Che, a opinione della lingue maldisposte, sarebbe stata messa in piedi solo per abbuiare la faccenda.

Una volta tanto i maldisposti si sono sbagliati e la Commissione, che ha concluso i lavori poche settimane fa, nella relazione conclusiva ha dovuto ammettere che alcune parti della tesi dell’on. Madia erano state copiate da altri lavori. Ma, così si è espressa la Commissione, in questa esperienza di “copia e incolla” l’on. Madia era in buona compagnia perché , è sempre la Commissione che lo dichiara, nel settore disciplinare economico nel quale il ministro si era specializzata, è abitudine, è come una consuetudine, che tutti si approprino dei lavori altrui.

Sono bastate queste parole per portare la tensione alle stelle e la pentola Madia ha ripreso a bollire ed è scoppiata come una bomba. Autorevoli voci di studiosi, economisti di fama internazionale, personaggi di sicuro spessore culturale, si sono sentiti offesi da quella dichiarazione e hanno inondato i giornali di carta e on line, i twitter di prese di posizione con roventi critiche alla Commissione, riportando così all’attenzione la vicenda Madia. Divenuta ancora più calda per la coincidenza con la imminente scadenza elettorale che vede il ministro candidata proprio dalle nostre parti. Nella lista proporzionale.

Insomma ce n’è abbastanza per dire che se ne vedranno delle belle e che il peggio deve ancora venire. Intanto registriamo le dimissioni del professor Corbellini, filosofo, epistemologo, bioetico, in ottimi rapporti con la sezione lucchese della Società Filosofica italiana della quale magna pars è uno dei candidati alla prossime elezioni che , appena rientrato da Tebe, non ha perso tempo per far conoscere il suo pensiero. Cosa che invece non ha fatto ed il suo silenzio è stato avvertito, il Filosofo dei Filosofi, il Professore dei Professori, il padre putativo della prestigiosa scuola d’eccellenza.

Come andrà a finire non è dato di saperlo, ma di una cosa possiamo dirci certi: in campagna elettorale il ministro Madia si terrà bene alla larga da Lucca e altrettanto farà la ministra dell’Università Valeria Fedeli che ha gratificato IMT di vagonate di milioni e lesina i soldi per maestri e professori ai quali dopo anni di blocco stipendiale sono andati 85 euro di aumento mensili.