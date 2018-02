Imt, polpette o frittelle?

Altri articoli in Rubriche

martedì, 13 febbraio 2018, 00:30

800 metri dalle mura di Lucca, zona tranquilla e residenziale ben servita, Essegi Immobiliare vende in esclusiva una villetta a schiera di recente costruzione (perfetta)

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:57

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da Marco Chiari il giorno stesso in cui la Corte di Appello di Firenze lo ha assolto dalle accuse e dalla condanna in primo grado perché il fatto non sussiste

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:43

Non ci sono più parole, alibi o aggettivi per definire l'attuale situazione all'interno del gruppo rossonero. Il periodo delle grandi assenze è finito, il "mercato" è finito ed è finito anche quello spirito aggressivo perfino sfrontato che aveva caratterizzato la Lucchese autunnale portandola fino al quinto posto

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:17

L’affare cresce. La pentola bolle. Gli gnocchi vengono a galla. Per IMT proprio non c’è pace. Per la prestigiosa scuola d’eccellenza che i lucchesi, ignari, pagano profumatamente, i tormenti non finiscono mai. Non fai in tempo a dire: “Anche questo è passato” che già ne viene fuori un altro

domenica, 11 febbraio 2018, 20:20

Ci sono riusciti. Bravi. Sono riusciti ancora una volta a indignare la maggioranza silenziosa degli italiani. La campagna elettorale – ormai è assodato – è tutta incentrata su fascismo e razzismo. Ed è una bieca operazione elettorale in mancanza di altri argomenti

domenica, 11 febbraio 2018, 11:12

Mario Ciancarella interviene a due giorni dalla sentenza del Tar della Toscana sulla sua vicenda relativa alla falsificazione della firma del presidente Pertini sul decreto di radiazione con cui si ottenne il suo allontanamento dalle forze armate per indegnità a rivestire il grado