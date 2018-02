Rubriche : il guercio



Intrighi indiscreti e gossip lucchesi

mercoledì, 28 febbraio 2018, 10:35

Siete appassionati di quiz? Ma sì dai. E io ho una serie di domande per voi. Qualche risposta è facile, qualcuna è più complicata. Pronti, attenti... via! Chi è il personaggio recentemente nominato ai vertici di una società, molto esperto nel suo settore, e che vanta ben due parenti all'interno della giunta comunale targata Tambellini. Come? Non lo sapete? Vi do un aiutino. Se ne era andato a lavorare fuori dall'Italia e ora è tornato come il figliol prodigo. E addirittura fra pochi giorni potrebbero essergli dati pieni poteri su una manifestazione clou per Lucca, molto ma molto più ampi di quelli che aveva il suo predecessore. O perché mai? C'è qualcun altro nei palazzi del potere che spinge per questa soluzione? Ah, saperlo...

Secondo quesito. Quale è la nota azienda che in queste settimane, dopo aver ignorato per mesi e mesi chi aveva inviato il proprio curriculum, ora come per miracolo sta facendo i colloqui di lavoro in vista di nuove assunzioni? E la motivazione di così tanto "disinteressato" tempismo? Non è che c'entrano in qualche modo le elezioni per il Parlamento ormai alle porte? Ah, saperlo.

E a proposito di voto, chi ha affidato l'incarico a un noto call center di chiamare direttamente a casa o sul cellulare i lucchesi, per dirgli di non votare Liberi e Uguali in modo da scongiurare un successo del centrodestra? E' un partito a pagare direttamente? O un suo esponente? E i cittadini ci cascheranno un'altra volta come è successo in estate per l'elezione del sindaco? Ah, saperlo.

E chi è quel candidato alle elezioni del 4 marzo che era in prima posizione nel listino proporzionale, con serie possibilità di passare, e che si è visto retrocesso al secondo posto così dall'oggi al domani dopo una telefonata? C'è qualcuno che ha inciuciato perché ciò avvenisse? E chi sarebbe eventualmente? Avrebbe agito per procurare un vantaggio allo schieramento avverso? Ah saperlo...

Ma andiamo avanti. Non volevo credere ai miei occhi (ma che cavolo dico, ne ho uno solo mi prendo anche in giro da me...) quando ho visto che finalmente nel centro storico dalle 18 alle 20 i parcheggi non si pagano per qualche settimana. O che è successo così all'improvviso, dato che l'appello i commercianti lo facevano da anni e veniva sempre risposto che non era possibile per non recare danno agli incassi della Metro che gestisce le aree di sosta? Sarà mica una mancetta elettorale per invogliare a votare un determinata area al governo della città? Ah, saperlo...

Oddio quanto scrivo, sono un grafomane, e mi sta venendo fame. Ecco vedete, parlando di cibo mi è venuta in mente un'altra domanda. Quale è la pizzeria del centro dove quando ordini una margherita o una capricciosa, o qualsiasi altro gusto, senza che il cliente se ne accorga, ti arriva da un altro locale non troppo distante? Il regolamento di somministrazione lo vieta, eppure tanti lo sanno e nessuno interviene. Quale è il motivo? Perché se ne stanno tutti zitti? La pizza non è male eh per carità (io l'ho assaggiata) eppure è strano che non ci siano controlli. Chi è il gestore? E il proprietario del fondo? Ah, saperlo...

E a proposito di centro storico trasformato in una paninoteca, come mai nonostante il blocco di aperture di locali, pare che stiano per partire i lavori per aprire un punto ristoro nel fondo occupato fino a poco tempo fa da un marchio storico del commercio? Sarà vero? Ah, saperlo...

Infine una vera chicca. In città non si fa altro che parlare di una liason d'amore in uno dei palazzi più conosciuti della politica. Il chiacchiericcio monta insistente, ma non si è ancora capito se è scoppiata la passione tra due amministratori, oppure tra un amministratore e una dipendente. Per me sono gossip da bar, ma ve la volevo raccontare. Pensate che la notizia abbia un qualche fondamento? Ah, saperlo.

Ora vi devo salutare. È un freddo becco e in casa mi si è rotto anche il termosifone. Non vedo l'ora che arrivi l'estate. E quando penso all'estate mi viene in mente il mare. Oddio maremma bonina, a proposito di terre baciate dal sole... mi dimenticavo la notizia del mese! Dicono che in Versilia, forse casualmente, si sia ricostituita una coppia che ufficialmente battibecca, ma che sotto sotto ha molti interessi in comune. Una coppia insomma che è come i ladri di Pisa del famoso detto toscano: inseparabile, nonostante liti e diverbi continui. Se non fosse già passato carnevale, si sussurra che stavolta si sarebbero travestiti da Roger Moore e Tony Curtis. Come si intitolava la serie televisiva che vedeva protagonisti i due attori? Ah già... "Attenti a quei due".