La sconfitta dei mitomani...

lunedì, 26 febbraio 2018, 19:56

di luca borghetti

Qualsiasi tifoso rossonero nei propri sogni oltre la serie A e le partite con gli squadroni sogna sempre la vittoria all'Arena Garibaldi magari anche con un po' di culo, ma rientra nella categoria massimi orgasmi sportivi.

E' ciò che hanno vissuto ieri i 400 straordinari difensori della Pantera sui gradoni di uno stadio fra i più fatiscenti della LegaPro (fateni lo stadio oh corado fateni lo stadio) un inseguimento durato 13 lunghissimi anni fatti di sconfitte frustrazioni partite rubate e quintalate di tracotanza che rendono la vittoria di ieri impagabile per emozioni e sentimenti coinvolti.

Quella palla del Cecco che fa tutto il giro basso del sacco rotolerà a lungo nelle nostre menti ed è come avesse cancellato mesi di disastri vari che parevano non finire mai .La vittoria di ieri deve essere la posa della pietra del riscatto morale e sportivo di una rosa assolutamente imprevedibile nel bene e nel male.

E dire che mai come stavolta ci si presentava al cospetto del pisangermain con l'orecchi bassi, squadra involuta tre mesi senza vittorie spogliatoio col morale sotto i tacchi, i soliti casini societari . Gli ingredienti per la passeggiata domenicale c'erano tutti. Per giunta loro (i mitomani) venivano da un esaltante vittoria all'ultimo minuto ad Arzachena virtù degli squadroni mai domi.

La Pantera ha sguainato le sue unghie solo quando si stava per organizzare il funerale con tanto di corona nerazzurra di accompagnamento, i giovanotti di Lopez si trasformano in lottatori solo al cospetto degli squadroni e non riescono ad esprimersi contro le derelitte Gavorrano Prato e Cuneo. Quest'anno e' questo il canovaccio. Prendere o lasciare.

Sarà bene pero invertire il trend dato che il girone non pone solo incontri di cartello, ma scontri diretti da vincere, questi si a morsi, se vogliamo stare tranquilli e programmare una volta per tutte un futuro societario. A proposito è ripartita la telenovela con altro attore protagonista stavolta è un senese con società in Inghilterra la scrivania a Milano le sedie in Romania. Staremo a guardare anche se a me non piacciono questi tipi di imprenditori.

Per chi non ha visto la Voce dagli spogliatori con il faccione incazzato e paonazzo di Ardone Orsini consiglio di scaricarselo e riguardarselo merita da solo il prezzo del biglietto.

Forza Ragazzi. Forza Pantera.